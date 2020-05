Università, esami a distanza: se cade la connessione sei bocciato?

Esami a distanza: anche se è impossibile copiare, la prova potrebbe essere annullata se cade la connessione

Università: se cade la connessione l’esame è annullato o non superato?

Esami a distanza: le specifiche per la buona riuscita dell'esame

Con l’anche gli atenei italiani hanno dovuto riorganizzare le loro attività per garantire la didattica a distanza. Laè sempre più vicina e le università italiane hanno già dettato leper sostenere le prove a distanza. Ma cosa succede se cade la connessione mentre si sta sostenendo una prova scritta o un orale? Ecco tutto quello che si sa in merito.Sebbene una recente indagine Istat dica che ildelle famiglie non ha un computer o un tablet in casa, gli atenei italiani continuando ad adottare il digitale anche per gli esami della. Nella maggior parte delle università e soprattutto per gli esami scritti, lo studente deve addirittura essere in possesso di due dispositivi: uno per svolgere l’esame, l’altro per riprendersi. Molti, invece, si avvalgono di un sistema di controllo denominato “”, attraverso il quale lo studente è rilevato in ogni sua. Questa piattaforma, oltre a isolare le funzioni del computer, a disconnettere qualsiasi periferica connessa al pc ed impedire il classico copia e incolla, raccoglie una serie di informazioni durante l’esame. Di cosa parliamo? Registra, rileva. L’intelligenza artificiale è anche in grado di registrare frasi sussurrate o diNella maggior parte dei casi per gligli studenti devono sostenere la prova in una specifica piattaforma,con il docente o connettersi in videoconferenza con unposizionato lateralmente sulla scrivania. Per gli orali, invece, dopo l’identificazione e il tour della stanza si dovrebbe semplicemente sostenere l’orale in collegamento webcam. Negli ultimi giorni in molti stanno commentando sui social il fatto che lanon riguarda solo l’esame in sé, ma anche l’affidabilità della connessione Internet. Contrariamente alle notizie diffuse sul web, però, nelle linee guida diffuse dagli atenei italiani: la prova viene semplicemente annullata per essere recuperata in un secondo momento. Infatti, se per l’nel caso di perdita di connessione, sarà la commissione a valutare ed esprimersi in merito alla validità della prova, nelle linee pubblicate dall’si legge: "Un malfunzionamento del sistema di ripresa, connessione o un’inquadratura non idonea comporteranno l’”. Nella guida dell’, invece, è statoche se la connessione cade l’esame “viene tramutato in prova orale ”.Sostenere gli esami online non sarà comunque semplice. Molte università hanno anche diffuso leper la buona riuscita dell’esame: dai dispositivi da attivare al tipo di connessione da avere. L'di Roma, ad esempio, specifica che "per una videochiamata di gruppo di buona qualità i requisiti minimi di rete sono. Si raccomanda di verificare la velocità di connessione, effettuando, eventualmente, uno speed test online". L’, invece, chiarisce solo che per gli scritti gli studenti dovrebbe essere in possesso didotati di telecamera, microfono, altoparlante.