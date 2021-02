Il 40% delle università italiane è fra le migliori 1000 al mondo: più di Usa, Cina e Francia

Università italiana: qual è la sua reputazione nel mondo?

Università italiana: dipende tutto dalla lettura dei dati?

Università italiana: dati positivi dopo la pandemia

L’riesce a piazzare ben ilnella classifica dei primisu scala mondiale (secondo le graduatorie QS e Times Higher Education). È quanto emerge da un’indagine elaborata dain collaborazione con, intitolata “L’Italia e la sua reputazione: l’università”. La ricerca è stata condotta dalcapitanato dalcon i professorie si è basata sull’analisi fatte danazionali ed internazionali e daEcco i risultati principali.Qual è, dunque, ladelle università italiane? E quali sono i fattori che la determinano? Il ragionamento ruota attorno a questi due. La risposta non è così semplice. Perché, apparentemente, il nostro sistema accademico non se la passa proprio alla grande:, infatti,. Ma, sebbene il prestigio delle nostre università non sia ai massimi livelli,; segno che il sistema gode di buona salute. Lo dimostra il fatto che, come detto, quasi la metà (40%) è annoverata tra le migliori mille del mondo. Facendoche magari hanno delle punte di diamante ma anche dei tasselli deboli (ma già se si restringe l'analisi alle prime 500 posizioni il rendimento è praticamente lo stesso dei competitor diretti).La ricerca, però, ha anche analizzato i dati limitandoli alle diverseper verificare quali siano state le regioni che hanno contributo al risultato italiano. E qui, purtroppo, arrivano le note dolenti. Cosa è emerso? Ilvede pochissime università sia tra le prime 500 che tra le prime 1000 posizioni e nessuna tra le prime 200, in entrambi i ranking. Nonostante ciò,. Se, dunque, il Sud avesse avuto numeri in linea col resto del Paese il bilancio finale sarebbe stato ancora più confortante.Guarda il video conagli esami universitari:Questa situazione, secondo i più scettici, potrebbe dipendere dal fatto che l’Italia harispetto ai principali Paesi europei. Ma, anche effettuando una normalizzazione dei dati sul totale di università presenti in ogni Stato in relazione al numero di studenti,incluso il Regno Unito, come aliquota di istituzioni universitarie tra le prime 1.000.Il problema, piuttosto, è di, che impedisce ai nostri atenei di salire ulteriormente nei. Per migliorare, secondo le conclusioni della ricerca, bisognerebbe tra le altre cose intervenire su politiche di reclutamento del personale accademico, lavorare sula macchina amministrativa, attivare collaborazioni tra atenei e con le imprese, comunicare meglio a livello sistemico oltre che, ovviamente,. Perché il sistema universitario italiano, anche a fronte di fondi sempre troppo insufficienti, ha dimostrato di tenersi saldamente in piedi, anche durante l’; grazie anche alle risorse e alle misure straordinarie messe in campo (come l'estensione della no-tax area o l'aumento delle borse di studio).Politiche che, secondo l’indagine, avrebbero dato già i primi risultati positivi. I dati ufficiali - tra il 15 novembre 2019 e il 15 novembre 2020 - segnalano un incremento di oltre il 9% delle immatricolazioni per il totale degli studenti e di quasi il 9% per le immatricolazioni alle sole lauree triennali. Entrando più nello specifico, guardando alle regioni, l’ha visto un incremento pari a oltre il 30%, seguita dalla(con il 18%) e dalla(con oltre il 15%). Guardando ai singoli atenei, invece, sul podio al primo posto c’è l'università della, seguita dae dacon una variazione rispettivamente del 56%, del 35% e del 32%.