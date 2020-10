Come vanno all’università gli studenti ai tempi del Covid?

All’università con il Covid-19? Solo se il rischio è minimo

Previsto un calo del 20% degli universitari sul trasporto pubblico

La mobilità attiva come alternativa ai mezzi pubblici

Con l’arrivo dell’autunno e la ripresa della maggior parte delle attività, la curva epidemiologica è nuovamente risalita e tra le varie perplessità e incertezze,rimane un problema di difficile soluzione in tutto il Paese.Tra le milioni di persone che ogni giorno si riversano sui mezzi pubblici, il numero degli studenti rappresenta da sempre una percentuale molto alta.Per monitorare la situazione generale dei trasporti, laha condottofinalizzato a comprendere e prevedere il comportamento delle comunità universitarie in merito all’uso dei mezzi pubblici per raggiungere i propri atenei.L’analisi, intitolata “”, lanciata dallo scorso luglio e ancora in corso, ha raccolto le testimonianze di benpersone traappartenenti a(a cui si aggiungeranno a breve le risposte pervenute dai membri di).Il campione delle risposte dimostra che la percezione della presenza e della pericolosità del virus è avvertita in modo omogeneo in tutto il Paese: ilrisulta infatti propenso a recarsi in ateneo, per motivi di studio o di lavoro, solo qualora il rischio di contrarre il virus rimanesse a livelli minimi. In caso contrario, ildegli intervistati si recherebbe in sede solo per motivi realmente urgenti e necessari.Guarda anche:Tra le misure di contenimento del virus, adottate dal Governo a livello nazionale, quella relativa al limite massimo di riempimento dei mezzi pubblici, fissato all’80%, rappresenta un modo per cercare di arginare il contatto troppo ravvicinato sui mezzi, presi ogni giorno d’assalto da milioni di persone.Se quindi si registra indubbiamente un calo generale nell’utilizzo dei trasporti pubblici, la percentuale maggioritaria del campione (il) dichiara che in caso di un peggioramento generale della situazione sanitaria, preferirebbe, mentre ilsceglierebbe invece una soluzione offerta dalla(monopattini, biciclette o a piedi). In ogni caso, secondo le stime effettuate, in base ai risultati del report, è attesaSecondo i risultati di questa ricerca, è previsto quindi, in particolare nel, dove invece nella fase pre-Covid si manteneva ad un livello di utilizzo più basso, proprio grazie ad una rete di traporti efficiente e ben distribuita sul territorio.Infine, coloro che prima del lockdown già ricorrevano ai mezzi di mobilità attiva per gli spostamenti casa-università, continueranno ancora a sceglierli.In merito all'importanza di soluzioni di mobilità attiva,, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Mobilità della RUS, si mostra assolutamente favorevole, sollecitando le comunità universitarie a farne uso, nella speranza di un progressivo abbandono dei mezzi pubblici : “È su queste quote che le politiche di mobilità devono e possono incidere, sia, che limitando, con adeguate misure di aumento dell’offerta e gestione dei mezzi,”.