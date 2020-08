Ritorno in classe, il nodo dei trasporti pubblici: le possibili soluzioni

Metro di distanziamento sui mezzi pubblici: realtà o utopia?

Termoscanner e orari diversificati: la scelta alle Regioni

Distanziatori per il trasporto extra-urbano

Dopo mesi di quarantena e di pausa estiva, finalmente le scuole italiane si preparano a riaprire le loro porte aper. Come annunciato più volte dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, la data scelta dal Ministero per la ripartenza delle lezioni in presenza, è ilA distanza di poche settimane dal rientro nelle aule, rimangono tuttavia irrisolti importanti problemi riguardo all’organizzazione che tale scelta comporta. Le preoccupazioni e le incertezze infatti non riguardano solo la gestione degli spazi all’interno degli edifici scolastici ma si estendono anche a, tra cui spicca, primo fra tutti, quello relativo alla. Si tratta infatti di un nodo cruciale che ieri, in un vertice di Governo presieduto dal premier Conte, ha visto impegnati nel tentativo di una risoluzione, non solo il Ministro dell’Istruzione Azzolina ma anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, quello degli Affari Regionali Francesco Boccia e infine quello dei Trasporti Paola De Micheli. Accanto ai Ministri coinvolti, all’incontro ha inoltre partecipato anche il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri a cui negli scorsi mesi è stato affidato il compito di preparare la ripartenza nelle scuole a settembre.Guarda anche:Ilnon lascia spazio ad alcun dubbio:. Realizzare uno sforzo simile appare una vera e propria impresa, soprattutto in tutte quelle grandi città che ospitano ogni giorno milioni di passeggeri sui propri mezzi. Per questo motivoe hanno chiesto di eliminare il vincolo del distanziamento sui trasporti, superandolo con l’obbligo di indossare le mascherine. La proposta ha ovviamente trovato la ferma opposizione del, ritenute rischiose per la salute e la sicurezza dei cittadini.La situazione insomma, già complicata, dal 14 settembre potrebbe davvero diventare ingestibile e drammatica se non si proporranno reali soluzioni in grado di conciliare la necessità del distanziamento sociale con il flusso di milioni di studenti e lavoratori sui mezzi di trasporto pubblici.L’idea suggerita dalla Ministra Azzolina per alleggerire il carico di studenti e personale della scuola sui mezzi nelle ore più affollate è quella degli, proposta che già da tempo è sul tavolo di discussione. In ogni caso però una tale idea, sebbene attuabile, se da una parte non risolverebbe comunque il problema, dall’altra non sarebbe una scelta imposta a livello nazionale ma lasciata all’Accanto agli orari di entrata diversificati, rimane appannaggio delle Regioni anche la scelta sull’acquisto deidestinati alla misurazione della temperatura all’ingresso nelle scuole. La Campania ad esempio ne ha già predisposto l’acquisto.l’ipotesi più discussa è è quella che vede l’tra un posto e l’altro, soluzione che comunque appare lontana e di difficile attuazione dato che il montaggio di questi dispositivi richiederebbe un tempo molto più lungo di quello a disposizione prima della riapertura delle scuole. Una tale scelta tuttavia sarebbe comunqueInsomma a poche settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico, i Ministeri coinvolti continuano a dialogare per trovare soluzioni adeguate al problema della riapertura degli istituti connesso a quello dei trasporti pubblici, problema che al momento rimane ancora irrisolto.