Manfredi: mascherina obbligatoria agli esami, pochi contagi negli atenei

La didattica mista: la scelta di molte università

Manfredi rassicura: pochi contagi nelle università

Terminata la sessione d’esame autunnale, che si è svolta come di consueto a settembre,Ovviamente, così come per le scuole, anche l’avvio del nuovo anno accademico è caratterizzato da alcune novità legate aE per chi, nonostante le norme stringenti teme il contagio, arrivano le rassicurazioni del Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.Guarda anche:Per consentire un rientro sicuro di studenti e docenti all’interno degli atenei, molte università hanno scelto di realizzare un tipo diche prevede lezioni conUna soluzione di questo tipo era stata già preannunciata nelle scorse settimane dalche aveva dichiarato inoltre cheavrebbero avutoÈ chiaro dunque che il ritorno nelle università è stato predisposto nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti come quelle che impongono. Per questo motivo, è previsto un sistema diper assistere alleCome annunciato dal Ministro stesso inoltre, glisaranno sostenuti, indossando sempre la: “Tra il 30 e il 50% dei corsi universitari sono in presenza e. Abbiamo scelto, basato sulla possibilità di prenotare il posto in aula tramite app privilegiando le matricole. Anche gli esami vengono fatti con la mascherina, obbligatoria sia per gli studenti che per i docenti”.Mentre in questi giorni il dibattito sui contagi nelle scuole è molto acceso dopo che sono stati registrati diversi casi di postivi al Covid-19, la situazione appare invece diversa all’interno degli atenei dove. A parlarne è stato lo stessoalla trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora”, in cui il Ministro ha sottolineato che due, tra gli studenti risultati positivi al Coronavirus, erano, i quali avrebbero contratto il virus al di fuori dei rispettivi atenei: “. Abbiamo avuto solamente due cluster più significativi di studenti Erasmus a Bologna e a Napoli che però si sono contagiati durante una festa”. Per ora dunque le misure di prevenzione adottate dagli atenei sembrano funzionare bene e non destare eccessive preoccupazioni.