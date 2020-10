Università: ci sarà un monitoraggio dei contagi

Monitoraggio dei contagi negli atenei: le parole di Manfredi

Come funziona il monitoraggio dei contagi in Università?

Le scuole hanno ormai ricominciato la loro attività didattica da circa un mese, per lo più in presenza. Discorso diverso è invece quello che riguarda, ma in numero, a settimane alterne. Ma niente era stato ancora chiaritoinfatti, se a scuola c’è l’obbligo di avere un referente per il Covid-19 che si occupi di tutte le problematiche in tal senso, all’interno degli atenei ancora non era stata annunciata nessuna norma in tal senso.: scopriamone di più.Come riportato da Diregiovani.it durante la presentazione della ricerca European House Ambrosetti sui Collegi di merito, e: “Per avere chiaro l’andamento dei contagi è stato insediato presso il ministero un tavolo che fa monitoraggio continuo dei dati che arrivano dai responsabili Covid delle università. Questo ci consente di seguire in tempo reale la situazione anche per poter prendere eventuali decisioni a livello centrale”. Scopriamo meglio di cosa si tratta.Manfredi, nel corso del suo intervento,: “Se sarà necessario ci sarà una progressiva riduzione della didattica in presenza. L’idea è quella di una didattica a fisarmonica che si adatta alle situazioni di sicurezza sanitaria del momento. - Ha quindi precisato il Ministro, che però ha chiarito che, per adesso - Il sistema sta tenendo, con alcune difficoltà, ma fino ad ora non abbiamo rilevato dei cluster di contagio all’interno delle aule universitari - ha quindi spiegato Manfredi, concludendo poi il suo intervento - Dove sono stati trovati, i positivi non hanno determinato altri contagi nelle università. Anche perché distanziamento e mascherine obbligatorie fanno sì che le condizioni di sicurezza sanitaria nelle aule siano alte”.