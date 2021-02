Come preparare gli esami con gli amici in tempi di Covid?

Studiare a distanza: come studiare con gli amici in tempi di Covid

Laè ormai iniziata da alcune settimane e tutti glisono chiamati a sostenere glidelle materie seguite durante il primo semestre dell’anno accademico. Dopo l’e le relativeper scongiurare l’ulteriore diffusione del virus, in molti hanno sofferto lae l’diper studiare insieme.Per sopperire a questa problematica, noi di Skuola.net, abbiamo pensato di proporti delleper preparare gli esami con gli amici in tempo di Covid.Si sa, laha cambiato completamente le nostre vite, facendoci ridefinire. Ad essere colpiti fortemente sono stati anche gliche hanno visto chiudere i cancelli degli atenei per il passaggio totale alla. Le stesse dinamiche si ripetono anche ora in tempo di, in cui non è sempre facile vedersi de visu per studiare insieme agli amici. Per aiutare i tantiabbiamo dunque pensato di elaborare delleper permettere loro di studiare ancora insieme anche a distanza. Vediamole insieme.Come primo consiglio ti proponiamo di organizzare unain videochiamata. Gli attualici permettono infatti di creare dellegratuitamente sfruttando la nostra connessione a Internet. Molti studenti universitari optando per questa scelta, incontrando cosìgli amici per studiare insieme: l’ambiente che si creerebbe potrebbe essere proprio quello di una, in cui tutti sono concentrati sul proprio libro. Se si studia la stessa materia si potrebbe procedere con una ripetizione di gruppo prima di "abbassare la cornetta"!Tra amici bisogna sempre aiutarsi, soprattutto se si è incon gli esami della sessione. Se dunque haie hai bisogno di una mano potresti chiedere ad un collega universitario di spiegartelo con un. A differenza di una semplice spiegazione in videochiamata, potresti riascoltare l’audio diverse volte e inSe non sei riuscito a prendereo hai bisogno di alcuni, perché non chiederli ad un collega universitario molto stretto? Potreste utilizzare il vostroper scambiarvi documenti senza averedei file e di. Sebbene questo processo accadeva in passato, in tempi diquesta scelta risulta esseresoprattutto per chi non può spostarsi da casaSi sa, laè un periodo fitto die diper la maggior parte degli studenti universitari. Molti esami da sostenere, diversi libri da studiare e tanta paura di non farcela. Unpotrebbe arrivare dai gruppi creati tra colleghi su WhatsApp, in cui ognuno può esternare le proprie preoccupazioni e riceveredagli altri. Il gruppo su WhatsApp può altresì essere un'per essere sempre aggiornati e per avere informazioni suidei docenti durante gliInfine, se la tua università ha riaperto lepotresti organizzarti con pochi amici e incontrarvi fisicamente per studiare insieme. Ricorda, però, cheil rispetto deie dellee di. Ricorda anche tu ai tuoi amici diper scongiurare la diffusione del virus.