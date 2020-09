Università, come riprendono le lezioni in tutti gli atenei: la lista completa

Come si sono organizzati gli atenei per l’a.s. 2020/2021?

Lezioni al via dal 5 ottobre in modalità mista: studenti divisi in due gruppi che a giorni alterni seguono in presenza o a distanza. Con orari mensa coordinati con la fine delle lezioni.

Esami in presenza

Lezioni in presenza (con priorità alle matricole e agli iscritti a Ingegneria) o a distanza con modalità diverse da dipartimento a dipartimento

Lezioni al via il 28 settembre in presenza (con priorità per le matricole) e a distanza

Esami sia in presenza che a distanza (con almeno un turno online per ogni sessione)

Lezioni al via tra il 28 settembre e il 1° ottobre: in presenza per matricole e iscritti al primo anno delle magistrali, online per gli altri (ma a Farmacia tutti in presenza)

Prenotazione tramite App Go-In Student (o Spid per chi non è ancora iscritto)

Lezioni in presenza e a distanza

Prenotazione via web del posto in aula

Suor Orsola Benincasa Napoli (privata)

Lezioni al via il 28 settembre in presenza (per almeno un giorno al mese)/ a distanza

Esami orali in presenza

Lezioni al via dal° 1 ottobre in presenza (con priorità alle matricole delle triennali e delle lauree a ciclo unico) o a distanza su turni organizzati dai dipartimenti

Esami orali in presenza (a scelta dello studente) o online per corsi in inglese e studenti stranieri

A settembre lezioni a distanza, da ottobre anche in presenza (prima matricole poi anni successivi)

Applicazione via web per prenotare il posto in aula

Da ottobre esami in presenza su richiesta degli studenti

Lezioni in modalità mista in presenza/ a distanza

Prenotazione tramite App (presente.unibo.it): gli studenti indicano, ogni 2 settimane, i corsi da seguire in presenza o da remoto così da organizzare i turni nelle aule

Ripartenza graduale delle lezioni in presenza (fruibili da remoto dalle persone in quarantena e dai fuorisede)

Prenotazione con l'app UniPR Mobile o il portale Agenda Studenti

Lezioni in presenza/a distanza (con priorità alle matricole): per studenti dei primi anni previsti seminari di approfondimento in presenza su argomenti delle lezioni online

Rilevazione delle presenze in aula tramite App

Acquisizione di 2mila posti all'esterno sia a Reggio Emilia (con utilizzo dell'ex seminario cittadino) sia a Modena

Lezioni di norma online per tutto il primo semestre e ritorno in presenza a marzo (adesso ammessa solo per laboratori, esercitazioni e attività di accoglienza delle matricole)

Lezioni al via il 5 ottobre. In presenza per tutte le matricole (in aule attigue)

Prenotazione con la APP #SAFETY4ALL

Riorganizzazione dell’ateneo in “isole” per facilitare la tracciabilità

Lezioni al via dal 28 settembre in presenza/a distanza a scelta delle studente

Lezioni del I semestre in presenza e a distanza

Prenotazione delle aule per gestire gli spazi e tracciare le presenze

Da settembre esami in presenza

Dal 23 settembre via alle lezioni in presenza e a distanza (fruibili anche da altre aule)

Esami in presenza (a distanza per studenti stranieri e fuorisede)

Lezioni in presenza (con priorità alle matricole) divisi per ordine alfabetico e a distanza

Esami in presenza o a distanza a scelta del docente

Lezioni al via il 21 settembre a Economia (in presenza le matricole e online gli studenti degli anni successivi) e dal 1° ottobre per le altre facoltà

Prenotazione via App per le matricole e per facoltà con lezioni in presenza per tutti (Ingegneria, Architettura, Matematica)

Esami in presenza per triennali, magistrali e post lauream

Creazione di due nuove tensostrutture da circa 250 posti.

Lezioni al via da oggi per tutti i corsi di laurea e dal 21 per i primi anni delle magistrali. Lezioni in presenza (nella fascia orario 8-21) per il 70% delle matricole dei corsi triennali di Economia e Finanza, Impresa e Management, Scienze Politiche e Giurisprudenza. Per gli iscritti agli anni successivi 50% delle lezioni in sede

Esami online per la sessione autunnale di recupero (settembre/ottobre 2020), salvo che per alcuni scritti di tipo matematico, statistico, economico e finanziario

Lezioni in presenza (di mattina) per i corsi a carattere pratico-motorio e a distanza (di pomeriggio) per quelli a carattere teorico

Lezioni al via dal 1° ottobre in presenza (a distanza su scelta dello studente)

Lezioni al via il 5 ottobre. Per le matricole in presenza il 75% dei corsi (ma non Scienze della formazione primaria che sarà tutta online), per gli altri si parte a distanza per poi passare alla modalità mista

Prenotazione dei posti tramite App

Lezioni in modalità mista: in presenza (con priorità alle matricole) e a distanza in diretta streaming

Lezioni, laboratori ed esercitazioni sia a distanza tramite piattaforma online di ateneo sia in presenza (con priorità alle matricole) in base a modalità diverse per ogni corso

Capienza ridotta al 25% in tutte le aule e utilizzo di nuove strutture, tra cui l'Auditorium del Seminario

Tutte le lezioni (che partiranno il 5 ottobre) saranno in presenza e online

Già da agosto alcuni esami si sono svolti in presenza

Lezioni in modalità mista (fino alle 19 ed eventualmente anche il sabato), con precedenza in presenza per le matricole e i corsi che prevedono laboratori didattici e/o tirocini, nonché ai corsi con un numero ridotto di studenti.

Sistema di prenotazione (a partire da 7 giorni prima) EasyLesson via web o attraverso l’app UniBs da utilizzare a partire da 7 giorni prima dello svolgimento della lezione.

Esami in presenza salvo casi eccezionali autorizzati dal direttore di dipartimento

Lezioni al via il 21 settembre sia in presenza (con collegamento in diretta) sia in remoto (con registrazione disponibile sulla piattaforma).

Per insegnamenti vincolati del I anno si punta ad avere 50% in aula e 50% da casa (ove possibile anche 60%-40%), per quelli opzionali il 30% in presenza- 70% a distanza

Prenotazione via web o App

Lezioni al via in presenza a gruppi nel rispetto della capienza delle aule ridotta del 50%

Lezioni iniziate il 7 settembre nei 5 campus (Milano, Brescia, Piacenza-Cremona e Roma) in modalità mista: in presenza in base alle modalità stabilite dalle 12 facoltà e contemporaneamente in diretta

Piano #eCatt da 2,5 milioni per riqualificare e attrezzare con le tecnologie più all’avanguardia le 500 aule dell’Università

Lezioni del primo semestre in gran parte in modalità mista presenza/distanza

Nuove aule si aggiungeranno da fine ottobre

Accoglienza residenziale per studenti provenienti da Paesi per cui è prevista la quarantena di 14 giorni

Test sierologici gratuiti per gli studenti

Lezioni al via da oggi per le magistrali in presenza in due fasce orarie (8.30-13.30 e 14.30-19.30) e con la capienza ridotta a 1/3.

Per le triennali e le lauree a ciclo unico lezioni a distanza e attività pratiche in modalità mista

Esami ancora online

Lezioni iniziate il 7 settembre. Didattica mista in presenza (con prenotazione via App e turnazione per i corsi più affollati e a distanza) e a distanza. In alcuni casi alle lezioni da remoto per tutti seguiranno lezioni pratiche a metà gruppo per volta

Fondo di 3 milioni dotare il campus di dispositivi di sicurezza, termoscanner, distanziamento sociale, sanificazione, innovazione didattica e tecnologica

Tutte le lezioni del primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea a ciclo unico saranno in presenza o in streaming. Per gli anni successivi almeno una lezione ogni 4 videoregistrate deve essere in streaming

Matricole in aula a rotazione: circa il 30% in presenza gli altri da casa. Ogni gruppo segue le lezioni in presenza almeno una settimana al mese

Esami scritti in presenza da settembre o a distanza per i fuorisede

Lezioni in presenza o a distanza a scelta degli studenti

Affittati oltre 12.000 mq di spazi a Milano 2 (alcuni spazi di Palazzo Canova e l’intero Palazzo Borromini).

Facoltà di Filosofia trasferita a Palazzo Arese Borromeo, a Cesano Maderno.

Piattaforma per erogazione online delle prove scritte

Didattica mista: il massimo numero di lezioni sarà in presenza e il restante online, in base a scelta dei corsi di laurea

Dal 24 agosto gli esami si possono svolgere in presenza a discrezione del docente

Lezioni al via da oggi per gli studenti del II anno e seguenti. Due modalità: ibrida (in presenza-distanza) o solo a distanza. Per le matricole già in atto percorso di avvicinamento online.

Tracciamento delle presenze tramite App Liuc

Lezioni al via il 28 settembre in presenza (ma fruibili anche via web)

Prenotazione del posto in aula grazie a una App realizzata da due studenti del corso Informatica

Fornitura alle matricole di un kit un con mascherine, gel e spray disinfettante per mascherine (gel e spray realizzati nelle strutture Unicam in collaborazione con aziende e spin off del territorio)

Lezioni al via il 22 settembre in presenza (con priorità alle matricole delle triennali e delle lauree a ciclo unico). Per gli anni successivi lezioni frontali integrate con corsi online

Prenotazione tramite App in arrivo a metà settembre

Esami della sessione invernale ancora online

Lezioni in presenza fruibili a distanza

Prenotazione tramite App in fase di attivazione

Dal 24 agosto sono ripartiti gli esami in presenza (o online in caso di comprovata impossibilità). All’atto della prenotazione va compilata autocertficazione

A disposizione spazi aggiuntivi come il palasport, il teatro Sanzio, alcune sale del Collegio Raffaello, il teatro dei collegi universitari e i cinema cittadini.Lezioni al via in presenza dal 21 settembre: dal lunedì al venerdì fino alle 19 e il sabato fino alle 13

Prenotazione tramite il sito internet oppure l’App dell’Università di Urbino: chi non trova posto segue online ma ha la priorità per le lezioni successive

Ai corsi del I anno destinate le aule più capienti

Lezioni al via il 23 settembre in presenza su più sedi, con nuove aule e nuovi spazi riqualificati

Disponibilità di ulteriori spazi al di fuori dell’Ateneo (l’International Training Centre dell’Ilo a Torino) e didattica anche al sabato per fronteggiare riduzione dal 25 al 50% della capienza nelle aule

Lezioni al via il 28 settembre sia in presenza sia da remoto. Privilegiando in presenza quelle che necessitano maggiormente dell'interazione; seminari, classi progettuali, atelier di progettazione architettonica eccetera. Con almeno un giorno in aula a settimana per ogni studente

Prenotazione online sia per i posti in aula che per le sale studio

Lezioni in presenza, in diretta streaming con registrazioni sempre disponibili, attività per piccoli gruppi

Esami in presenza (a distanza per studenti fuori regione o all’estero)

Lezioni ed esami in presenza tranne che per studenti fragili, in quarantena, stranieri o Erasmus

Affitto di tre nuove aule per il corso di laurea triennale in presenza e registrazione di tutte le lezioni per gli studenti fuorisede

Registrazione presenze in aula e passaggi presso i locali dell'Università

Viaggi didattici limitati all’Italia (don decurtazione retta per le rinunce) e mensa solo con servizio take away

Lezioni in presenza e a distanza: agli studenti la scelta con la possibilità di prenotare tramite App

Esami a distanza o in presenza a scelto dello studente

Lezioni al via dal 1° ottobre al 50% in presenza e 50% a distanza

Esami in presenza o a distanza (per studenti stranieri o extraregionali) a scelta del docente

Fino al 5 ottobre lezioni solo online. Poi via alla modalità mista in presenza/a distanza tranne alcuni corsi che coninuano da remoto

Prenotazione del posto via web o con la app UniSalento-Prendoposto.

Cagliari:

Lezioni al via da ottobre in presenza/ a distanza a scelta dello studente con eventuali turni decisi dalle Facoltà

In arrivo App Apposto per prenotarsi sviluppata dal centro Efis

Esami in presenza o a distanza su scelte della Facoltà

Lezioni in presenza (con priorità alle matricole e agli studenti che devono fare pratica in laboratorio), didattica mista

Ritorno agli esami in presenza

Lezioni in modalità mista: metà studenti in presenza, con prenotazione del posto tramite app, metà da remoto con lezioni via streaming o registrate

Esami in presenza se gli spazi lo consentono, altrimenti a distanza

Lezioni in modalità mista: lo studente deve indicare, per il primo semestre, se intende seguire le lezioni in presenza o da remoto. Frequenza in presenza per le matricole e per i corsi a frequenza obbligatoria.

Per aumentare gli spazi previsti due turni (9-13 e 15-19) o estensione al sabato

Ripresa graduale delle lezioni in presenza: il 70% dei corsi di studio erogato in modalità mista e il 30% solo online

Esami ancora a distanza per sessione di settembre

Lezioni ed esami in presenza

Lezioni in presenza per il 56% dei corsi di laurea triennale e magistrale (15mila studenti).

Lezioni in streaming aperte a interventi in diretta di docenti esterni. Sistema Signs per conoscere lo stato di capienza delle aule e associare uno speciale QR Code alla singola postazione (che non è utilizzabile da altri fino alla sanificazione)

Esami in presenza o a distanza a scelta del docente (ma lo studente può chiedere di farlo online per motivi legati a emergenza)

Accordo con The Space cinema per l’utilizzo di 8 sale (929 posti in più a disposizione dei vari corsi di laurea)

Lezioni al via il 14 settembre solo online e dal 28 anche in presenza con priorità alle matricole che possono usare una App per prenotare il posto in aula. Gli studenti degli altri anni saranno informati settimanalmente sulla possibilità di accedere in aula e, allo stesso tempo, saranno abilitati all’ingresso delle varie sedi

Esami in presenza o da remoto (a scelta dello studente)

Lezioni in presenza per tutti

Gli studenti hanno dovuto svolgere un test sierologico prima di rientrare in collegio

App per la tracciabilità dei contatti

Acquisiti 15 locali esterni per le lezioni (Sala Calvino del complesso museale Santa Maria e auditorium comunale all’Accademia dei Fisiocritici a Siena, auditorium comunale Aldo Ducci ed ex Casa delle culture ad Arezzo)

Lezioni al via da fine settembre (su 6 giorni settimanali) in presenza per tutti con diretta streaming per studenti stranieri e fuorisede

Esami in presenza o a distanza (a scelta dello studente)

Lezioni in presenza o a distanza a scelta degli studenti (che possono esser divisi a gruppi dai singoli dipartimenti in base a cognome, numero di matricola o altro)

Check-in o check-out attraverso UniTrentoApp previa prenotazione online per le lezioni dei sette giorni successivi (niente prenotazione per i dipartimenti di Ingegneria e Scienza dell'Informazione o Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica )

Corsi preparatori per matricole in presenza

Esami online per la sessione autunnale (tranne eccezioni autorizzate dal rettore)

Lezioni miste: i posti in aula saranno garantiti a turno agli studenti che si prenoteranno online, agli altri sarà assicurata la partecipazione a distanza in modalità sincrona

Lezioni in parte in presenza (con priorità alle matricole) e in parte a distanza secondo calendario organizzato dai dipartimenti

Lezioni partite il 7 settembre per l’area linguistica e oggi per le altre aree con quasi 400 lezioni in presenza (e contemporaneamente a distanza)

Prenotazione via app MyUnive oppure da pc: ci si può iscrivere a partire da una settimana prima e fino all'inizio della lezione

Esami della sessione autunnale ancora a distanza

Acquisizione di quattro spazi esterni per complessivi 1.938 posti: il polo fieristico cittadino, quello di Rovigo, un cinema e una parrocchia

Lezioni al via dal 28 settembre per tutti i corsi: il 79% verrà erogato sia in presenza e in distanza, il 5% in aula e il 16% online

Piattaforma online per accesso a contributi su affitti, trasporti e connettività e prenotazione in digitale delle presenze ma registrazione al momento tramite QR Code

Esami online oppure in presenza a scelta del docente

Didattica mista in presenza o a distanza (a scelta del docente) che privilegiando in presenza i laboratori progettuali (per il 70% in presenza) e le matricole. Per gli altri corsi didattica in presenza limitata al 20%

Capienza ridotta del 50% e utilizzo di spazi del Comune di Verona

Lezioni al via il 21 settembre in presenza per le matricole, gli studenti internazionali e gli iscritti alle magistrali. Per gli anni successivi il 60% delle lezioni sarà in modalità mista (aula e distanza), le altre online

Dopo la riapertura delle scuole italiane, iniziate già, quasi in tutte le Regioni, dalla settimana scorsa,. Ma come sarà possibile la ripresa degli atenei italiani?Infatti il Covid-19 è ancora in circolo e per questoda seguire, almeno per il primo semestre del nuovo anno accademico. Scopriamo quindi come si sono organizzati gli atenei.: alcuni studenti potranno assistere alle lezionie seguire il professore attraverso lo schermo di un qualsiasi device. Si daràper l’inizio delle lezioni in aula all’interno delle classi universitarie modello Covid-19, ma tutti dovrebbero trovare posto. E a proposito di app, quasi tuttiper migliorare il contact tracing.Come riportato sul Sole24Ore , il plico contenente le regole che disciplinanoè decisamente più snello di quello imposto per il ritorno a scuola. Tre i punti focali per conciliare la ripartenza negli atenei con le misure di sicurezza anti-contagio caldamente consigliate dal Comitato Tecnico-Scientifico:(da misurare a casa anche se molte realtà universitarie si stanno dotando di termoscanner) né altre sintomatologie respiratorie; saràe per l’intera durata della lezione; in tutti i momenti tipici della vita di ateneoEcco quindi le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami universitari del primo semestre dell’anno accademico 2020/2021 in tutti gli atenei italiani (fonte Sole24Ore):Chieti-Pescara:Teramo:Unibas:Unical:Federico II Napoli:Parthenope Napoli:Luigi Vanvitelli:Salerno:Bologna:Parma:Ferrara:Modena/Reggio Emilia:Trieste:Udine:Cassino:La Sapienza Roma:Tor Vergata Roma:RomaTre:Luiss Guido Carli Roma (privata):Foro Italico Roma (privata):Lumsa Roma (privata):Università Europea Roma (privata):Tuscia:Genova:Bergamo:BresciaIulm Milano (privata):Politecnico Milano:Cattolica Sacro Cuore (privata):Humanitas (privata):Insubria:Luigi Bocconi Milano (privata):Milano Bicocca:Pavia:Liuc Carlo Cattaneo (privata):Camerino:Macerata:Urbino:Campobasso:Politecnico Torino:Torino:Piemonte orientale:Pollenzo (privata):Aldo Moro Bari:Politecnico Bari:Salento:Catania:Messina:Palermo:Kore Enna (privata):Pisa:Normale e Sant’Anna Pisa:Siena:Trento:Bolzano:Aosta:Ca’ Foscari Venezia:Padova:Iuav Venezia:Verona: