Studente universitario si toglie la vita, i colleghi: "Non si può morire per esami"

Non è stata una domenica di autunno come le altre quella di ieri nella cittadina siciliana di. A sconvolgere i residenti è giunta infatti la terribile notizia del, un giovaneche si è tolto la vita gettandosi dal balcone di casa. Secondo quanto rivelano i post degli studenti che lo conoscevano, Andrea era ad un passo dal raggiungimento della laurea, ritardata dai pochi rimanenti esami ma preannunciata da una tesi praticamente già pronta.Il ragazzo era infatti iscritto alpresso l'e aveva già deciso di proseguire. La vicenda è riportata da Blogsicilia.it Guarda anche:La ragione del gesto che rivela una disperazione estrema e un profondo dolore interiore rimane ancora incerta e dibattuta, soprattutto fra i compagni di corso che conoscevano personalmente Andrea. Sono molti infatti i colleghi che non hanno tardato ad esprimere sincera solidarietà e infinita tristezza sui social, ricercando le origini di questa grave sofferenza proprio all’interno dell’università, paragonata da qualcuno ad una “macchina meschina” capace di annientare le persone:“L’università dovrebbe insegnarti a rappresentare, un giorno, la nuova classe dirigente e invece si trasforma in unache non tiene conto che dentro ogni studente c’è prima di tutto la dignità.. Ciao Andrea, il tuo sorriso non verrà e non dovrà mai essere dimenticato”. Anche un'altra studentessa commenta il gesto estremo ricercandone una possibile causa nellada parte di docenti molto rigidi: “No, non si può averedi affrontare una, o di trovarsi di fronte un professore più severo degli altri.. Caro Andrea, vorrei dirti che non hai fallito. La tua educazione, la tua gentilezza, il tuo sorriso resteranno impressi nella mia mente. Goditi la Pace e fai buon viaggio!”.C’è anche, però, chi non crede che l’Università con le sue difficoltà e delusioni, per quanto vissuta con ansia e turbamento, possa davvero spingere un ragazzo a togliersi la vita. Probabilmente l’origine di questo sconfinato dolore interiore, dal quale Andrea non ha trovato un’altra via di fuga, doveva essere molto più profonda di banali esami universitari. In ogni caso, il senso di vuoto e di solitudine del ragazzo e la mancata comprensione da parte delle persone circostanti, ha impedito di comprenderne la reale portata e di conseguenza anche le cause che hanno indotto il ragazzo ad un gesto così estremo: “La tua tesi era già pronta, le materie rimanenti pochissime, la magistrale a Padova in Scienze per la cooperazione allo sviluppo già prescelta., che trova origini lontane, e che ti è cresciuto dentro fino a divorarti completamente. Io non so, nessuno di noi può sapere, cosa sia stato. E ogni qualvolta io ci pensi, anche solo per immaginarlo quel Dolore così grande, mi si riga il volto di lacrime al pensiero che ti abbia sopraffatto”.