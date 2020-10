Coronavirus, università: come ridurre il rischio contagio con i tuoi coinquilini

Meglio non prestare oggetti

Mascherina negli spazi comuni e finestre aperte

Turni a tavola e niente piatti in comune

Preferire le scale all’ascensore

Gel igienizzante dopo aver toccato le maniglie

Gruppi di studio virtuali, non dentro casa

Nel corso di questi ultimi mesi, il Ministero della Salute ha imposto ilrivolte a tutti i cittadini, prevedendo anche sanzioni salate per i trasgressori. Tra tutte le misure di sicurezza adottate però, quelle chetra amici, conoscenti e parenti sono sicuramente quelle a cui è stato più difficile abituarsi e che, a distanza di mesi, ancora continuano a pesare molto.Lasi fa sentire soprattutto in tutte quelle situazioni di convivenza fra non congiunti, condizione questa che spesso interessa proprio gliche condividono la casa con altri coinquilini . È davvero possibile conciliare la convivenza con le misure di sicurezza vigenti? La risposta è sì e noi di Skuola.net ti daremo qualche dritta per riuscirci al meglio.Guarda anche:Condividere o prestare qualcosa è solitamente un gesto che dimostra affetto e altruismo ma nella situazione odierna è meglioanche se si tratta di pentole, dispense o altro.Quando si esce fuori dalla propria stanza è importante rispettare le regole vigenti nei luoghi pubblici, indossando sempre la. Lasciare inoltre aperte le finestre, soprattutto negli spazi comuni, consente un, impedendo ad eventuali infezioni presenti nell’ambiente di insediarsi e diffondersi.La cucina per tutti rappresenta sicuramente un ambiente della casa di uso comune, quindi di frequente i vari coinquilini si ritrovano a distanza di pochi metri per preparare o consumare i pasti. In situazioni di questo tipo, data l’impossibilità di indossare la mascherina mentre si mangia, è opportuno sedersi a tavola secondo diversiper mantenere il distanziamento. Un altro comportamento rischioso in cucina, e quindi da evitare, èuno dei veicoli principali di trasmissione del virus è proprio la saliva, quindi meglio evitare disattenzioni di questo tipo.L’ascensore rappresenta uno spazio piccolo e chiuso, utilizzato da tutti i condomini. Per questo, non è proprio uno locale sicuro con cui venire in contatto, a differenza delle scale che sono invece sottoposte ad un passaggio continuo di aria. Fare le scale può dunque rappresentare un accorgimento che può rivelarsi importante e allo stesso tempo può anche essere un modo per approfittarne per fare un po’ di attività fisica.Sulle maniglie e sui pomelli spesso si insediano una gran quantità di batteri proprio perché tutti ne fanno necessariamente uso. Per questo, meglio evitare brutte sorprese econ il gel o con il sapone, ogni volta che se ne tocca una, soprattutto se si condivide casa con molti coinquilini.Ile ilsono due fra le norme principali fra quelle imposte per il contenimento della diffusione dei contagi. Proprio per questo gli spostamenti in case in case altrui o l’invito di altri in casa propria, trasgredirebbero implicitamente queste due regole fondamentali. Come conciliare alloracon quella diall’interno della stessa casa con altri coinquilini? In questo caso il compromesso migliore è sicuramente quello di proporre agli altri compagni di corso, utilizzando le varie piattaforme gratuite per