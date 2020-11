IoSonoResponsabile: studenti e Ministro Manfredi per l’uso della mascherina

Campagna di sensibilizzazione #IoSonoResponsabile: la parola agli studenti universitari

L’intervento del Ministro Manfredi a sostegno dell’iniziativa

Si chiamal’hashtag lanciato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia per promuovere l’iniziativa di cui l’ateneo si è fatto promotore in collaborazione con ilLo scopo della campagna è quello dicosa che è possibile fare anche con le parole come dimostrano gli studenti dei diversi atenei che vi hanno preso parte!Guarda anche:Come suggerisce lo stesso hashtag, si tratta di, presentata sui, composta da una serie di video in cui glipossono partecipare con, unendo le proprie voci in direzione dell’obiettivo comune di combattere il virus anche con le parole.Ciò che rende davvero interessanti i video sono iche sono interamente: in ognuno infatti gli interventi si concentrano su massime, frasi, citazioni, scoperte scientifiche, episodi salienti o esempi di grandi uomini che spesso nel corso della storia hanno contribuito a risollevare la società da situazioni difficili e critiche. Quello che dunque i giovani studenti con le conoscenze maturate, ognuno nel proprio settore di studio, vogliono offrire a tutte le comunità universitarie sono. Ogni singola azione infatti, se unita a quelle di tutti, può davvero fare la differenza aiutando la società a resistere in questo grave periodo che sta attraversando.A sottolineare l’importanza assoluta del coinvolgimento di tutta la comunità nel seguire le regole vigenti anti Covid-19, come ile lovunque, nel primo video è intervenuto anche ilper ribadire la necessità di adottare comportamenti responsabili da parte di tutti: “Più studio, più impegno significa anche rispetto per il prossimo e senso della comunità. È quello che stanno dimostrando le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Questo è il vero senso di responsabilità.”.