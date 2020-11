Se il 95% usasse la mascherina, si eviterebbe il lockdown

La mascherina potrebbe evitare il lockdown? Secondo l’OMS sì

Le parole del Direttore regionale dell’OMS sulle mascherine

La posizione dell’Accademia Reale Svedese sulle mascherine

La pandemia di Covid-19 che si è abbattuta sull’Italia e sul mondo dall’inizio di quest'anno, dunque i Governi di gran parte dei Paesi, Italia compresa,. La regola base rimane la stessa dall’inizio dell’anno:Ma è davvero utile?. Scopriamone di più.A sostenere fortemente che le mascherine servono effettivamente a bloccare, o quanto meno a rallentare la diffusione del virus, che ne ha ribaditoAd aggiungersi a questo appello, come riportato dal FattoQuotidiano.it , che ha confermato quanto sia importante il suo utilizzo, nonostante però in Svezia indossarla non sia obbligatorio.“Non è una panacea e servono anche altre misure, ma se l’uso delle mascherine raggiungesse il 95%, i lockdown non sarebbero necessari. Se invece l’utilizzo di queste protezioni è pari o inferiore al 60%, è difficile evitare le chiusure”. Queste le parole con le qualiper la lotta al virus, durante un incontro in cui ha aggiornato sulla situazione di Covid-19 nel Vecchio continente.Come anticipato, non solo l’OMS ritiene le mascherine fondamentali per contrastare il Covid-19,, per affermare come. E infatti, nonostante la stessa Svezia non abbia imposto regole sull’utilizzo di questi dispositivi di protezione né abbia mai previsto un lockdown, è, ad oggi, una delle nazioni europee che sta registrando l’accelerazione delle infezioni più importante d’Europa. Dunque, in questi giorni“usare tutti gli strumenti nella cassetta degli attrezzi”, riferendosi proprio alle