Ragazza a 12 anni si diploma e si iscrive all'università, vuole lavorare alla NASA

La dodicenne prodigio che sogna la Nasa e ora va al college

fonte foto: 12news.comIncredibile è la storia di unaoriginaria della città di Tempe in Arizona, negli USA, che ha terminato la scuola superiore ed è stata. Sì hai capito proprio bene, nonostante sia appena un'adolescente ha già il diploma in tasca ed èLeggi i dettagli di questa speciale, quanto unica, storia!.Fonte Twitter, questo il nome della giovane che nonostante abbia solamente, come riportato da Abc7 , l'emittente principale della West Coast della rete televisiva ABC. La giovane non ancora teenagers, ma già, sogna di diventareuna volta che si sarà specializzata in scienze astronomiche e planetarie. La sua passione per costruire è iniziata giocando con i LEGO e non si è più fermata. La giovane Wicker sogna di ottenere: “Guiderò uno di quei moduli spaziali quando mi sarò laureata”, ha affermato la ragazza durante l’intervista, infatti il suo scopo è quello dicome quello mandato su Marte per la missione Perseverance. “Non importa quale sia la tua età o cosa intendi fare, - ha detto Alena, e ha poi concluso - Provaci, sogna e poi realizzalo!”.