Lavori stra-pagati e senza laurea da fare in smartworking

Guadagnare bene da casa e senza laurea: come?

Quest'anno di pandemia ha costretto molti datori di lavoro, aziende, multinazionali a rivedere il concetto di "" e, nella maggior parte dei casi, ad agevolare le alternative alle classiche giornate in ufficio, tramite il cosiddetto. E dunque è stato proprio il Covid a far diventare sempre più frequenti lavori, da poter svolgere a casa e senza bisogno di laurea: scopriamoli insieme quali sono.Il Corriere ha riportato un'interessante statistica, riferita all'anno 2020, redatta da, partendo dalla quale il sitoche non richiedono la laurea e che spesso non richiedono neanche la presenza fisica del lavoratore. Ecco quali sono:Questo lavoro prevedeoltre che a tutta ladi questi prodotti. Negli Usa si contano circa 132 mila persone che svolgono questo mestiere per il quale c'è bisogno solamente di un diploma di scuola superiore e il salario medio è molto alto: circa 87.000 euro (103 mila dollari) l'anno.Al secondo posto tra i lavori più pagati troviamo il. Dunque, il suo compito è quello di coordinare l'attività dei dipendenti di un'azienda che si occupa di prodotti all'ingrosso. Negli Usa sono 249 mila gli impiegati in questo ruolo e guadagnano in media 72 mila euro (86 mila dollari) l'anno.A chiudere il podio c'è l'analista d'intelligence, ovvero quel lavoratore che svolge. Questa mansione occupa almeno 105 mila americani ed è pagata mediamente 72 mila euro (86 mila dollari).Subito fuori dal podio troviamoOltreoceano, quando in Italia è invece ampiamente sottovalutato. Negli Usa ci sono circa 42 mila agenti immobiliari che guadagnano mediamente 68 mila euro (81 mila dollari).Negli Stati Uniti basta un diploma di scuola superiore per poter assumere, la cui paga annuale è di 65 mila euro (78 mila dollari).In sesta posizione si affermano. Negli Usa sono 220 mila i cittadini che ricoprono questo ruolo con un reddito annuale di 60 mila euro (71 mila dollari).Settima posizione per iNegli Usa svolgono questo lavoro più di un milione e trecentomila persone con una paga media di 59 mila euro (71 mila dollari).Ottava posizione per ilChi svolge questo lavoro investiga, analizza e calcola l'ammontare dei danni per i quali è richiesto un'indennizzo. Negli Usa se ne contano oltre 280 mila e il loro reddito annuale è in media 58 mila euro (69 mila dollari).Seguono gliLa loro mansione è vendere prodotti e servizi assicurativi nella propria zona di competenza. Negli Usa superano i 410 mila occupati e guadagnano 56 mila euro (67 mila dollari).Decimo posto per gli: chi svolge questo lavoro d'ufficio, crea e compila documenti, inserisce dati archivia pratiche e si assicura che tutti gli adempimenti amministrativi dell'azienda siano portati a termine. Gli assistenti amministrativi sono più di mezzo milione negli Usa e guadagnano ogni anno 52 mila euro (62 mila dollari).Undicesimo posto per i. Il loro compito è selezionare la manodopera da impiegare nei campi. Negli Usa svolgono questo mestiere solo 160 persone che guadagnano in media 52 mila euro (62 mila dollari).Seguono i, che si occupano diin azienda. Negli Usa svolgono questa mansione oltre 1,5 milioni di persone che guadagnano in media 50 mila euro (60 mila dollari).Seguono i. Il loro compito è supervisionare l'attività dei dipendenti che trasportano merci. Negli Usa occupano questo ruolo 455 mila addetti, che guadagnano in media 49 mila euro (58 mila dollari).Affascinante e reso ancora più suggestivo dalle serie tv,e può essere intrapreso da persone con un. Il salario medio è di 48 mila euro (57 mila dollari).Chiudono la top 15Anche in questo caso più che il titolo di studio (basta un diploma di scuola superiore) è necessario un buon apprendistato. Negli Usa fanno questo lavoro quasi 48 mila persone che guadagnano in media 46 mila euro all'anno (55 mila dollari).