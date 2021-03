Ius Soli: di cosa si tratta e perché se ne parla?

Cos’è lo Ius Soli e quali altri modelli di cittadinanza ci sono?

In quali stati è in vigore lo Ius Soli

Come funziona la cittadinanza in Italia?

Tanti ostacoli per chi nasce in Italia da cittadini stranieri

Il, illustrando il programma che lo ispirerà nella guida del partito, ha ripreso e rilanciato diverse proposte chiave già avanzate da lui stesso nel recente passato:, passando per la transizione ecologica, sino all’approvazione dello. Quest’ultimo tema, in particolare, ha creato un po’ di scalpore e di critiche all’interno della maggioranza di Governo, con le forze del centrodestra che continuano a essere contrarie all’approvazione di una legge in tal senso.Ma, nello specifico, di cosa si tratta?Leggi anche:Questa espressione latina possiamo facilmente tradurla in “diritto del suolo” e sta a indicare, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Un principio quindi contrapposto a quello attualmente vigente in Italia:I due modelli di cittadinanza, però, non si escludono a vicenda. Anzi, normalmente,, prevedono anche l’acquisizione attraverso lo. Una via di mezzo tra i due modelli, invece, è rappresentata dallo(“diritto della cultura”) che prevede l’acquisizione della cittadinanza tramite; anche questo, peraltro, proposto di recente in Italia come soluzione alternativa per permettere alle migliaia di ragazzi nati da cittadini stranieri ma cresciuti nel nostro Paese, di acquisire la cittadinanza.Come studiare bene e in fretta? Guarda il video:Lo Ius Soli, nel frattempo,. Coloro che nascono in Francia da genitori stranieri, per esempio, per poter ottenere la cittadinanza devono vivere per almeno 5 anni all’interno dello stesso Stato. Inma, parallelamente, chi nasce da genitori stranieri puòNel, ovvero: alla nascita sul territorio di un determinato Stato per poter ottenere la cittadinanza. Nel caso della Gran Bretagna, per riconoscere la cittadinanza ai figli degli stranieri. In, diversamente, aidopo un anno di residenza nel Paese, su richiesta, viene riconosciuta la cittadinanza. Infine,In Italia,. Quest’ultima prevede che,, a condizione che abbia. Mentre una forma di. Si applica, infatti, solamente in: per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi o impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza; oppure se il soggetto è figlio di ignoti e viene trovato nel territorio italiano.Allo stato attuale, dunque,. Così, nel caso dovesseInoltre, finché non raggiungono i 18 anni, molti ragazzi non possono iscriversi a campionati sportivi in cui esistono limitazioni per i giocatori stranieri in rosa. Tra l’altro, secondo la legge italiana, i minori stranieri possono senz’altro fare sport ma non possono essere inseriti nelle selezioni nazionali, per le quali è necessario avere la cittadinanza. Esistono, poi,, non solo nel mondo sportivo: ad esempio, andare all’estero con una borsa di studio per un soggiorno più lungo di dodici mesi rischia di far perdere loro la carta di soggiorno. E poi,E questi sono solo i principali ostacoli che incontrano coloro che, pur essendo nati sul suolo italiano, non possiedono la cittadinanza. Potendo, almeno in parte, costituire delle vere e proprie discriminazioni: ecco perché è così importante l’approvazione di una legge che riveda l’attribuzione della cittadinanza nel nostro Paese.Paolo Di Falco