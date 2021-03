Bianchi: stop all’esame “lotteria”, sarà una Maturità vera. E 3 studenti su 4 promuovono il maxi-orale

Gli studenti approvano la Maturità 2021

Ha ancora senso fare l'esame tradizionale?

Bene la conferma di data e colloquio in presenza

Elaborato? Meglio la tesina

L'analisi del testo 'orale' non fa paura

Cittadinanza e Costituzione? Se ne poteva fare a meno

Crediti e commissioni: ottimo così!

"Quella di quest'anno sarà: abbiamo abbandonato l'idea che si lavorava 5 anni e poi arrivava una busta con i temi e si faceva una sorta di lotteria. I ragazzi avranno un mese per poter svolgere il loro lavoro, prepararlo e consegnarlo; la prova inizierà con la discussione di questo lavoro". Con queste parole il, ha ufficializzato pubblicamente quanto già indicato dalle recenti ordinanze sugli esami di Stato, firmate nelle scorse settimane.Una prova, quella del 2021, che: un maxi-orale, in presenza, di fronte a una commissione tutta interna (tranne il Presidente), che partirà da un elaborato sulle materie d'indirizzo preparato dal candidato, con un punteggio che valorizzerà più il rendimento scolastico che il colloquio finale. Unica differenza rispetto al recente passato:a tutti ma sarà decisa dal Consiglio di classe.Leggi anche:Dunque, per il secondo anno consecutivo si va verso una maturità di 'emergenza'. Ma come avranno digerito la notizia i protagonisti dell'esame? Skuola.net lo ha verificato attraverso un sondaggio che ha coinvolto mille maturandi. Dal quale emerge un. Su tutto, la decisione di replicare la formula ideata durante il lockdown dello scorso anno: più di, infatti,(un orale più lungo del solito), evitando di fare le due tradizionali prove scritte."L'esame di Maturità da ormai un ventennio è diventato un costoso rito di passaggio, perché di fatto il voto finale tende a rispecchiare la media dei voti degli ultimi tre anni”, così. “Fatta salva qualche eccezione legata ad una combinazione non troppo fortunata di commissari esterni avversi o prove scritte fuori portata decise da Viale Trastevere. Quindi, pur se legata all'emergenza, di fatto certifica questa tendenza e,".Arriva addirittura quasi all'80% la quota di quanti(cosa non scontata, specie ora che le scuole stanno tornando a chiudere su quasi tutto il territorio nazionale). Così come è largamente condivisa – d'accordo l'82% - la(mercoledì). Con tantissimi ragazzi che appoggiano persino il fatto che, quest'anno,ma che gli alunni dovranno sudarsi l'accesso all'esame:Entrando nel vivo della prova,, nei piani del Ministero,(la cui organizzazione, in tempi di pandemia, è oggettivamente complessa). Un lavoro, assegnato dai docenti (entro il 30 aprile), su un argomento facente parte del programma delle materie d'indirizzo – ad esempio, Matematica e Fisica per il Liceo Scientifico o Greco e Latino per il Classico – che i ragazzi dovranno consegnare entro il 31 maggio e che aprirà il colloquio di giugno. Ecco, forse è proprio questo l'aspetto che convince meno i maturandi:, mentre(46%)più rodata; per gli altri (17%) l'uno o l'altra fa lo stesso.Molto più apprezzata, in proporzione, la(anch’esso difficile da allestire per le ragioni di cui sopra)– in prosa o in poesia - pescato tra quelli previsti dai programmi.. Anche se non va sottovalutato quel 38% che ammette di aver paura di essere messo in crisi dall'analisi del testo, essendo un esercizio con cui ha avuto sempre problemi.Evitabile, sempre a detta dei maturandi, era invece l'inserimento nel 'programma' d'esame delle domande su(in pratica l'Educazione civica):, che in questi travagliati mesi sono spesso andati avanti a rilento; solo il 46% lo ritiene un argomento importante almeno quanto le altre discipline. Meno intralcio alla preparazione, al contrario, sembra dare la(PCTO, l'ex alternanza scuola lavoro):, immaginando incida marginalmente sull'esito finale (il 44%, però, è spaventato dall'idea di non avere sufficienti elementi di discussione).Infine gli altri due aspetti formali ribaditi dall'ordinanza del ministro Bianchi: il punteggio e la commissione. Anche il voto di diploma del 2021 sarà costruito con lo stesso metodo adottato un anno fa:con cui lo studente arriva all'esame (fino a 60 punti, anziché i classici 40) e(massimo 40 punti invece dei 60 previsti a norma di legge).(anzi, per circa 1 su 4 l'orale 'conta' ancora troppo).(ad eccezione del Presidente): il 70%, sapendo di essere giudicato dai propri professori, affronterà la maturità 2021 con molta meno ansia.