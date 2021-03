STEM, l'università fornisce borse di studio alle ragazze

Piano incentivi rivolto alle studentesse: l’iniziativa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

“Garantire pari opportunità”: l’ambizioso obiettivo dell’Università veneta

Non esistono lauree di genere

Recenti studi rivelano che in Italia il numero di iscritti alle lauree presenta delle evidenti disparità legate al genere. Il dato acquista maggiore risalto soprattutto se confrontato con un'altra percentuale.

Per contrastare questa dominante tendenza, l'Università Ca' Foscari di Venezia, ha proposto un piano di incentivi per le studentesse che hanno intrapreso un percorso STEM.

Come si legge nel comunicato stampa pubblicato dall'ateneo veneto, si tratta di un'iniziativa "che consiste nella riduzione delle tasse universitarie, da assegnare alla migliore studentessa risultata idonea nella graduatoria per ciascuno dei tre anni di corso (triennale) in Informatica, Scienze ambientali, Chimica e tecnologie sostenibili e Ingegneria fisica. Questa agevolazione si aggiunge a quelle già previste per le quattro lauree scientifiche appena citate".

Lo scopo di queste agevolazioni economiche sulle tasse annuali è ovviamente quello di incentivare la presenza femminile. Di conseguenza l'obiettivo è quello di garantire pari opportunità.

Queste agevolazioni economiche rivolte alle studentesse più meritevoli rappresentano un modo concreto attraverso cui l'Università si propone di incentivare la loro presenza, ancora troppo al di sotto della media rispetto agli uomini. L'obiettivo primario che l'università si propone di raggiungere con questo tipo di incentivi è dunque quello di "garantire pari opportunità".

È una situazione questa che preoccupa soprattutto se si pensa che non è limitata al solo ateneo veneto ma generalizzata a tutte le università italiane, come chiarisce bene la rettrice Tiziana Lippiello: "L'iscrizione delle donne alla lauree scientifiche è, numeri alla mano, ancora molto bassa in tutto il nostro Paese: a Ca' Foscari le ragazze iscritte ai corsi scientifici sono il 33,6%, i ragazzi il 66,4%.

Perciò il nostro Ateneo ha voluto istituire un insieme di incentivi. È il nostro contributo per stimolare una più ampia partecipazione delle donne anche a questi corsi di studio. A contare sono solamente la passione, la preparazione e l'impegno individuali, che quotidianamente si mettono alla prova nell'affrontare il proprio percorso lavorativo e di vita".

Pienamente concorde con le parole della rettrice Lippiello anche la professoressa Silvia Gross presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi e Delegata della rettrice alla Ricerca di area Scientifica, che è intervenuta sul medesimo tema.

La docente ha infatti confermato la scarsa presenza di studentesse non solo all'interno del dipartimento dove insegna ma anche all'interno di quelli di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dove anche le professoresse sono una netta minoranza (15%).

Come la rettrice, anche questa docente ritiene che il più grande ostacolo alla partecipazione femminile all'interno degli studi scientifici sia dovuto a stereotipi culturali.

Il primo passo per superare questo ostacolo e favorire l'ingresso delle donne nelle lauree STEM, risiede dunque in una corretta "comunicazione" da parte delle istituzioni accademiche, libera da comuni pregiudizi e da erronei condizionamenti.