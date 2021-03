Esami universitari: Respondus potrebbe non essere infallibile, ecco perché

Come funziona Respondus, il software per controllare gli studenti durante gli esami

Respondus non è infallibile: i principali punti deboli del software

Quando la luminosità dell’ambiente è insufficiente : la luminosità è un elemento fondamentale quando si tratta di schermi digitali poiché attraverso la sua regolazione, l’immagine risulta più o meno nitida . È ovvio dunque che minore sarà la luminosità e quindi la risoluzione, maggiore sarà invece l’oscurità circostante che renderà l’immagine dello studente scura e sgranata .

: la è un elemento fondamentale quando si tratta di schermi digitali poiché attraverso la sua regolazione, . È ovvio dunque che minore sarà la luminosità e quindi la risoluzione, maggiore sarà invece l’oscurità circostante che renderà . Quando lo studente indossa occhiali con lenti spesse : gli occhiali formati da montature e lenti graduate o spesse sfuggono più facilmente al controllo del software poiché questo tipo di lenti riesce a rendere più difficile il controllo della direzione dello sguardo.

: gli occhiali formati da sfuggono più facilmente al controllo del software poiché questo tipo di lenti riesce a rendere più difficile il controllo della direzione dello sguardo. Quando c'è un punto luce forte alle spalle dello studente : così come poca luminosità non favorisce la risoluzione dell’immagine, allo stesso modo, un’eccessiva luce alle proprie spalle determina lo stesso effetto. Per quanto infatti la fotocamera del pc possa gestire questo tipo di contrasto, un'eccessiva luminosità posta frontalmente ad essa, restituirà un’immagine non perfettamente nitida .

: così come poca luminosità non favorisce la risoluzione dell’immagine, allo stesso modo, Per quanto infatti la fotocamera del pc possa gestire questo tipo di contrasto, un'eccessiva luminosità posta frontalmente ad essa, restituirà . Quando si avvicina la mano al volto : quando si poggia la mano in alcune parti del volto (capelli, occhi, fronte) l’algoritmo impegnato alla ricerca della direzione dello sguardo "si distrae" , smettendo momentaneamente di funzionare. In quei pochi attimi di sospensione della sua attività quindi è possibile rivolgere gli occhi altrove. Si tratta comunque di un atteggiamento che potrebbe destare sospetti da parte del docente.

: (capelli, occhi, fronte) , smettendo momentaneamente di funzionare. In quei pochi attimi di sospensione della sua attività quindi è possibile rivolgere gli occhi altrove. Si tratta comunque di un atteggiamento che potrebbe destare sospetti da parte del docente. Quando lo studente mantiene lo sguardo basso : guardare sempre in basso e non in direzione della webcam, potrebbe aiutare a non suscitare sospetti nel caso in cui si rivolgesse lo sguardo altrove . In questo caso infatti per il software è più difficile rintracciare un cambiamento nella direzione dello sguardo.

: guardare sempre in basso e non in direzione della webcam, potrebbe aiutare a . In questo caso infatti per il software è più difficile rintracciare un cambiamento nella direzione dello sguardo. Quando si attuano movimenti ripetuti: l’algoritmo smette di funzionare anche quando rintraccia movimenti ripetuti di frequente che disorientano il funzionamento del software facendogli perdere momentaneamente il controllo dello sguardo degli studenti.

Meglio non rischiare

