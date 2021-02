Donne e scienza: solo il 16,5% delle ragazze si laurea in STEM

Ragazze e scienza: il gender gap è ancora troppo forte

Gli stereotipi di genere nella scienza iniziano a scuola

Tra donne e scienza esiste ancora un divario inaccettabile

Sicilia e Sardegna prime in Italia per scienziate

Le iniziative della giornata mondiale donne e ragazze nella scienza

Oggi, 11 febbraio 2021, si celebra nel Mondo, giornata promossa e istituita dall'. Sono moltissime le iniziative che avranno luogo oggi e nei giorni a venire per normalizzare e rendere meno evidente il gender gap che soprattutto nel mondo della scienza è ancora terribilmente presente.In Italia pesa ancora molto il divario di genere nelle materie Stem (acronimo dall'inglese di Science, Technology, Engineering and Mathematics), doveAd oggi in Italia, secondo i dati riportati da Save The Children ed elaborati dall’ISTAT,sono ancora troppo poche: solo il, contro il 37% dei maschi, numeri superiori alla media europea, ma non per questo soddisfacenti. Ma il divario tra ragazzi e ragazze nel mondo scientifico inizia molto prima. infatti, se chiediamo ad un gruppo di bambini di disegnare uno scienziato, solo. Percentuale chesensibilmente con l’avanzare dell’età: se infatti lo chiediamo ad un gruppo di ragazze di 16 anni, saranno, e infine, se lo chiediamo ad un gruppo di ragazzi coetanei. Come mai? Perché gli stereotipi di genere sono molto più diffusi di quanto si possa pensare ancora oggi, soprattutto nel processo di crescita dei ragazzi:, a fronte di 1 su 4 tra i maschi.E’ infatti a partire dalla scelta del liceo o della facoltà universitaria che il gender gap si fa sentire prepotentemente: tra i diplomati nei licei i ragazzi sono più presenti in quelli scientifici (il 26% di tutti i diplomati rispetto al 19% delle ragazze), mentre, quasi la metà rispetto ai maschi (42%), questi i dati citati nel comunicato stampa di Save The Children per la giornata delle donne e delle ragazze nella scienza e forniti dal Miur che si riferiscono all’anno scolastico 2018-2019. Queste percentuali basse si riportano anche all’ambito universitario, come abbiamo visto. E dunque, questo lungo percorso che le giovani aspiranti, non esente da ostacoli, si riflette nel mondo del lavoro: nelle aree STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), le giovani rappresentano, il, solo ile tra i rettori italiani solo il, come riportato dal Miur per l’anno 2020.“Bambine e ragazze, in Italia come nel resto del pianeta, continuano a scontare sulla propria pelle un divario di genere che non permette loro di far fiorire le proprie potenzialità, semplicemente perché nessuno crede in loro o perché non viene offerta loro un’opportunità. Un gap inaccettabile che con la pandemia rischia di diventare ancora più profondo” queste le parole di, Direttrice Generale di Save the Children, con le quali l’associazione al fianco dei ragazzi e delle ragazzedallo slogan esplicativo: “#noncivuoleunascienza per capire che... #civuoleunascienziata!”.E nel mondo delquali sono i numeri delle donne nel mondo della scienza? Con molta sorpresa, se si consultano i dati dell'Eurostat riportati da Repubblica.it , si può notare come nel 2019hanno impiegato più donne delle altre regioni d'Italia nei settori scientifici:. A fronte di un impegno più scarso nel Nord-Ovest e nel Sud d'Italia, rispettivamente al, mentre il Centro segue il trend positivo delle isole registrando il, poco sopra al Nord-Est che registra il. E dunque l’Italia si aggiudica una media del, con 400 mila donne nel campo scientifico contro circa il doppio (760 mila) dei colleghi maschi. Media del Bel Paese ancora troppo bassa, anche quando si allarga lo sguardo per confrontare la media della Nazione con quella di tutta, dove le donne impiegate in questi settori restano una minoranza, ma acquistano punti percentuali arrivando a circa ilMa, come negli altri giorni, per tenere alto il tema dell’, ma non solo. Infatti le iniziative e gli eventi, seppur a distanza, che avranno e stanno avendo luogo nella giornata di oggi sono moltissimi: tra i profili più attivi su Instagram in sostegno di questa celebrazione vi è l’account dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare , che ha organizzato una serie diaperte a tutti per discutere del ruolo delle donne nella scienza e per