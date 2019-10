Universitari e detenuti, sfida a colpi di rap e retorica: torna il progetto "Guerra di parole"

Universitari e detenuti, è Guerra di parole

Guerra di parole, la sfida finale

Detenuti campioni in carica: chi vincerà stavolta?

, ma la loro unica arma in questo duello sarà la parola. L’iniziativa si chiamae, giunta alla IV edizione, quest’anno arriva a: a misurarsi saranno gli. La gara sta tutta nell’: a colpi di dialettica, prima sostenendo una posizione, poi il suo contrario, alla fine solo il più abile la spunterà. Nelle precedenti edizioni, a dominare sono stati i detenuti. Riusciranno, questa volta, gli studenti a spuntarla? A riportare la notizia il portale Skuola.net.Ilcon cui si confronteranno i partecipanti sarà: “Per prepararsi, i due gruppi partecipano separatamente a un corso di formazione per apprendere le tecniche della retorica, del teatro e del rap. Le lezioni sono fissate per il 24 ottobre, 8, 13 e 21 novembre e sono tenute da Flavia Trupia, presidente dell'Associaizone PerLaRe (Per La Retorica), dall’attore e regista Enrico Roccaforte e dal rapper Amir Issaa.Guarda anche:La sfida finale si tiene il 23 novembre 2019 su un “ring” d’eccezione, il Carcere di San Vittore. Si svolge in, aperti e chiusi da un appello di 1 minuto in versione rap in cui. Allo scadere, una Giuria di sette componenti decreta la squadra vincitrice in base ad alcuni criteri: il rispetto delle regole, la forza delle argomentazioni e l’utilizzo del linguaggio del corpo.“Le prime tre edizioni della Guerra di Parole - ricorda Flavia Trupia, presidente dell’Associazione PerLaRe (Per la retorica) – sono state vinte dai detenuti, malgrado gli studenti abbiamo dimostrato di avere tecnica e determinazione. Nell’arte oratoria non conta solo la preparazione tradizionale, ma anche. Abilità che raramente vengono acquisite tra i banchi. Inoltre non è facile per gli studenti, a vent’anni, entrare in un carcere e sfidare degli adulti che si sono formati nell’università della vita. Ma quest’anno gli studenti potrebbero stupirci”.L’iniziativa è sostenuta da Toyota Motor Italia ed è organizzata da PerLaRe - Associazione Per La Retorica, Università degli Studi di Milano La Statale, Crui - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Casa Circondariale di Milano San Vittore, insieme a Unione Camere Penali Italiane – Osservatorio Carcere UCPI, Amici della Nave. Il progetto è supportato da Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.