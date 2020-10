Covid e Università, si torna alla didattica a distanza? Le parole di Manfredi

Le parole del Ministro Manfredi su contagi e restrizioni in Università

Manfredi ha previsto nuove chiusure per le Università?

Nessuna chiusura dell’Università quindi? Ecco cosa dice Manfredi

Il Ministro dell’Università,, durante un’intervista rilasciata nelle ultime ore all’HuffPost , ha spiegato: le prossimeche farà il suo Ministero e la. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.Il Ministro Manfredi è stato intervistato poche ore fa da HuffPost,per contenere questa nuova impennata dei contagi.Ha quindi inizialmente ribadito che: “Nell’ultimo Dpcm abbiamo stabilito che le misure vengano sempre concordate all’interno del comitato universitario regionale, anche per modularle in relazione a quelle che sono le specificità dei diversi territori. - E ha sottolineato come - A livello regionale, infatti, le problematiche relative alle diverse università sono molto differenti l’una dall’altra anche come utilizzo del sistema dei trasporti, tipologia di affluenza e mobilità. È possibile che ci siano delle restrizioni ulteriori, ma queste verranno fatte territorio per territorio.” Dunque la linea del Ministero, senza scelte nazionali, e ha poi aggiunto: “Anche perché per le università abbiamo scelto un sistema misto proprio per fare così, per permettere la trasmissione di tutte le lezioni a distanza e poi una presenza in aula selezionata o per tipologia di corsi o per numero di studenti, con un sistema di prenotazioni. Alla fine i flussi sono tutti controllati e regolati, quindi se si vuole restringere in un luogo lo si può fare in maniera modulare e in tempo reale, perché il sistema si adatta nell’immediato. Il modello sta funzionando bene in tutta Italia.”Ma in che modo il sistema nelle università, portando idalle università lombarde ed emiliane: “all’aumentare del livello di preoccupazione da parte della popolazione è diminuito il numero di studenti che si è prenotato per andare in aula. Il sistema, come dicevo, tende ad adattarsi.” Dunque sarebbero gli stessi studenti che decidono di optare per la didattica a distanza e dunque per la, senza, per ora, necessità di una regolamentazione nazionale, e infatti Manfredi ha aggiunto: “Se ci sono studenti che devono prendere molti mezzi di trasporto e si preoccupano, alla fine scelgono la didattica a distanza. Noi sapevamo che avremmo attraversato un inverno complesso e quindi per questo motivo abbiamo scelto da subito la strategia che ho appena illustrato.”Dunque, secondo il Ministro Manfredi, senza bisogno di chiusure nazionali. E proprio in merito: “La strategia che ora sta applicando il governo è quella di una proporzionalità tra le misure e le condizioni tra i vari territori. Questa crisi, a differenza della prima, si gestisce con la flessibilità. - E quindi, tornando agli atenei ha puntualizzato - L’università è completamente capace di adattarsi a tutte le condizioni, passando in un attimo da una didattica mista a una completamente a distanza. Abbiamo programmato tutto per evitare che gli studenti abbiano dei danni e il sistema regge. Il problema spesso è legato ai trasporti.”