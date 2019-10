Università: arriva l'app per trovare subito posto in biblioteca

Mai più biblioteche troppo piene per poter studiare

Affluences: l’app per tutti gli studenti padovani

La vita degli universitari è dura; lezioni, studio, lezioni, studio, studio e ancora. Ma trovarenon è una cosa così scontata. Deve essere, con non troppa gente, possibilmente vicino a uno a delle macchinette per il caffè, non troppo lontano dale anche non troppo distante da. Anche perché diciamocelo, è veramente, immersi in mille distrazioni: e dunque gli universitari sotto esame non è insolito che si riversino nelle, solitamente quelle della propria Università. Ma se le biblioteche sono piene? Ogni volta infatti si perdono ore preziosedi biblioteca in biblioteca per trovare il posto perfetto; mahanno trovato la soluzione a questo problema!L’Università di Padova è davvero avanti in fatto di tecnologia e, tanto da aver sviluppato e lanciatoper gli universitari: da questo settembre è attiva. Affluences altro non è che una magica app che permette a tutti gli studenti dell’Università di Padova di poter visionare in tempo realestudio disponibili in ogni biblioteca dell’ateneo padovano. In questo modo, tutti coloro che cercano un posto per studiare potranno rapidamentetra le diverse strutture a seconda della percentuale di occupazione presente sull’app; percentuale che viene, minimizzando così le perdite di tempo.Ma i vantaggi non finiscono qui, Affluences, oltre a darti una panoramica dell’occupazione dei posti in tutte le biblioteche dell’ateneo, prevede anchedi alcuni posti singoli o di sale per lo studio di gruppo, laddove disponibili.L’app mobile Affluences, senza pubblicità ed è liberamente scaricabile da App Store e Google Play.