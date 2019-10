Sognare di non superare un esame universitario, cosa vuol dire?

Sognare di sostenere un esame: quando e perché

Sognare la bocciatura: il significato

Spesso i pensieri e le emozioni che si vivono durante il giorno, influenzano il materiale onirico che ognuno rielabora quando si abbandona al sonno.poiché in genere sono indice di inquietudini, preoccupazioni, speranze e aspirazioni che si provano realmente nella vita reale.inoltre sononon solo perché la scuola è il luogo dove chiunque trascorre o ha trascorso una parte consistente della propria vita ma anche perché ognuno associa ad essain base alla propria esperienza.Un sogno o un incubo ricorrente degli studenti universitari, soprattutto di quelli sotto esami, è quello di essere bocciati in uno di quelli che devono sostenere. Spesso, dopo un sogno di questo tipo, l’agitazione al risveglio è notevole e tangibile poiché si associa ad un segno di cattivo auspicio, come se fosse una premonizione dotata di una qualche veridicità. Ma qual è il vero significato di questi sogni? Quel che bisogna sapere prima di rispondere a questa domanda è che il materiale onirico non è mai casuale ma dipende da determinati eventi della vita reale che ne sono causa e che giustificano quindi gli effetti all'interno dei sogni.Guarda anche:. In particolar modo, tutti coloro che sono o sono stati studenti universitari è facile cheche può essere sia un test, un esonero o un esame vero e proprio sia una prova di diversa natura come un colloquio di lavoro.L’esame è il momento in cui per definizione si incorre in un giudiziorelativamente ad una certa materia di studio e di ricerca o ad una determinata sfera professionale.Sognare di sostenere un esame è insomma una circostanza abbastanza frequente quando si percepiscono, soprattutto se lesono alte e si senteIlche permette la creazione diavviene per associazione tra lo stato di ansia percepita durante un esame e l'incertezza avvertita per l’attesa di un nuovo evento che riesce a suscitare le medesime sensazioni.Sognare una bocciatura potrebbe quindi esprimere inconsciamente la propriariguardo all'di affrontare una determinata situazione che si sta vivendo. Ma potrebbe anche indicareconseguenti allaper superare con successo una certa prova.Sebbene dunque nella vita reale ci possano essere diverse decisioni da prendere e si possa vivere un momento problematico e difficile, tuttavia un sogno simile comunica anche la sua natura dicome è appunto quella rappresentata da un esame universitario, una tappa certamente obbligata e importante per arrivare al traguardo finale della laurea ma che comunque costituisce solo una piccola parte di tutto il percorso.