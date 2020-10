Nuovo Dpcm, cosa cambia all'università

Cosa dice il nuovo Dpcm sulle Università?

Il nuovo Dpcm in merito agli atenei: ecco cosa dice

Se per quanto riguarda il comparto scuolaha alzato un vero e proprio polverone, soprattutto per ciò che concerne l’entrata degli studenti delle superiori alle 9.00,. Ma andiamo a scoprire la parte del Dpcm che riguarda gli universitari. Il nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio dedica, e sancisce quanto segue: “Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.” Ma cosa vuol dire in parole semplici?Dopo aver letto il testo contenuto all’interno del nuovo Dpcm in merito all’Università. Semplicemente il provvedimento, dopo aver consultato il Comitato Universitario Regionale di riferimento,Tutto ciò ovviamente dovrà primadi riferimento che sarà aggiornato di giorno in giorno. Dunque queste nuove regole, così come quelle scolastiche,. Passando poi a un altro importante tassello della vita accademica, ovverodovranno anch’essi essere, tenendo sempre conto della possibilità di effettuarli in. Infine,come quello legato al distanziamento sociale e all’uso della mascherina