Nuovo DPCM: cosa cambia per scuola e università in zona rossa, arancione e gialla

Zona gialla e arancione: cosa cambia per la scuola?

Zona rossa: scuole chiuse?

Università: cosa cambia in zona gialla e arancione?

Università: aperte in zona rossa?

Le scuole superiori hanno iniziato lentamente a riapriare nei primi mesi di quest'anno, mentre gli studenti universitari sono stati quelli più a lungo sottoposti alla didattica a distanza in questa situazione di pandemia, tuttaviaa partire dal mese di. Scopriamo insieme le novità relative all’università zona per zona contenute nel nuovo DPCM che entrerà in vigore"Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali". Dunque. Inoltre, il DPCM specifica come: "L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza". Quindi. Inoltre, una delledel 6 marzo 2021 è quella di introdurre la possibilità per"in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico".Le scuole invece, di qualsiasi ordine e grado,, come stabilisce il nuovo DPCM: "Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".“Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca”. Questo quanto scritto nel DPCM che a breve entrerà in vigore,. Dunque le Università, sempre tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale.Passando invece alle zone rosse, il nuovo DPCM sancisce che: “È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.” Tuttavia è presente anche unain questa situazione che riguarda una fetta particolare di studenti universitari: “I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.” Quindi lesaranno le uniche che, se necessario, potranno continuare a svolgere le loro didattica anche in presenza.