Cosa succede all'università in caso di Covid?

Università: in caso di Covid l’attività didattica non sarà interrotta

Università: come si tornerà all’università

Molteitaliane hanno già riaperto i battenti, altre lo faranno la prossima settimana. Dopo l’, ogni ateneo ha organizzato ile la ripresa dellain totale sicurezza. Nella maggior parte dei casi c’è un’e sarà garantita l’erogazione dellaa chi non potrà raggiungere l’università.Ma cosa succede in caso di Covid all’università? Il ministrolo ha spiegato a Sky Tg24. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Ai giornalisti di Sky Tg24 il ministro dell’Universitàha spiegato che “Se c'è un caso di Covid-19 abbiamo un protocollo che è stato concordato e approvato dal comitato tecnico scientifico”. Al caso sospetto viene immediatamente sottoposto ae qualora venga dichiaratoinizia una procedura ben precisa: “C’è un tracciamento dei contatti e c'è una valutazione caso per caso sulla necessità o meno di sospendere quel corso di laurea”. L’interruzione della didattica però: “Se ci sarà la necessità di una sospensione del corso, sarà sospeso in presenza e continuerà a distanza, non ci sarà quindi un’interruzione dell'attività didattica”.Come raccontato dal ministro, “Le lezioni in presenza stanno riprendendo in tutte le università: alcune hanno iniziato, la maggior parte riprende lunedì prossimo; c’è un modello misto che prevede un’occupazione delle aule al 50% e in contemporanea la didattica a distanza per raggiungere i fuori sede e gli stranieri ma anche coloro che non sono in grado di seguire le lezioni per vari motivi”. Sempre ai giornalisti di Sky Tg24, il ministero ha specificato che si è cercato di privilegiare le: “Hanno bisogno di una guida più robusta ma stiamo cercando di garantire il massimo della sicurezza convivendo con la pandemia. Abbiamo imposto l'uso della mascherina anche durante le lezioni: è un fastidio ma i numeri nelle aule sono importanti”. Ma quali sono le altrequando si ritornerà in aula? Il comitato tecnico scientifico ne ha stilato alcune: nella maggior parte delle università si procederà conmediante alcune piattaforme interne, ci sarà l’e la disposizione di rispettare ladi almeno un metro. Tutti gli atenei, inoltre, saranno muniti die nelle aule ci dovrà essere un frequente