Nuovo DPCM, cosa succede all'Università? Le parole di Manfredi

L'continua la sua corsa senza sosta e il Presidente del Consiglioha prontamente deciso di emanare uncon nuove disposizioni governative da rispettare. Per evitare l’arrivo di un, come successo a marzo, il Governo ha deciso di mettere a punto una nuova, dividendo l’intero territorio nazionale in aree diverse.Ecco cosa succede all’e cosa ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca,I nuovi contagi dacontinuano preoccupare il Governo e l’intera popolazione. Per cercare di contrastare ancora una volta l’, il Presidente del Consiglio dei Ministriha deciso di emanare un nuovo DPCM in vigore da domani, venerdì 6 novembre. Come anticipato, l'intero territorio nazionale è stato suddiviso ina seconda dele per ognuna sono state elaborate delleda rispettare. A fare passi indietro, ancora una volta, è il mondo delle. Come anticipato dal ministro dell’Università e della Ricerca,, in un’intervista a Adnkronos, lecon alcune eccezioni. Nel corso dell’intervista ha inoltre chiarito l’impegno del ministero e delle numerose università italiane per continuare ad erogare lae garantire il: “Sul fronte delle Università avevamo già adottato una modalità legata alla situazione dei territori, già a maggio quando c’è stata la ripartenza”. Dopo il, infatti, gli atenei italiani hanno adottato diverse procedure per garantire l’, traper la didattica in presenza eda casa.Come accennato, da domani l'sarà suddiviso in trea seconda del livello di contagio presente e ciascuna zona dovrà categoricamente rispettare determinate. Ma cosa cambia per il mondo dell’? Nella serata di ieri il Premier Conte ha confermato che nelle, quelle a maggior rischio contagi, la didattica universitaria sarà tutta a, fatta eccezione delle attività obbligatorie che devono essere fatte tutte in presenza (laboratori e tirocini obbligatori). Nellesarà possibile, compatibilmente con la situazione locale, fare. Gli studenti iscritti gli anni successivi potranno seguire le lezioni solo in. Il ministro Manfredi, però, auspica che le ultime disposizioni emanate e legià in atto possanola curva pandemica e, quindi, consentire di gestire con maggiorei prossimi mesi.