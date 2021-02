A Torino il primo corso universitario sul diritto LGBTQ+

Come è strutturato il corso sul diritto LGBTQ presso l’Università di Torino?

Università di Torino all'avanguardia rispetto agli altri atenei italiani

Le iniziative delle altre università italiane rivolte allo studio del diritto LGBTQ

Laha lanciatorivolto ad un settore del diritto spesso trascurato all’interno della didattica universitaria ma che in realtà possiede un peso specifico e sempre più importante nella legislazione: si tratta della sfera del diritto rivolta allache negli ultimi anni è risultato un settore di studi di crescente interesse e coinvolgimento pubblico.Ilinfatti è stato oggetto di importanti discussioni sui tavoli di Governo che hanno sollecitato l’attuazione di rilevantiha riconosciuto legalmente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, invece recentemente il tema sullaha richiesto la stesura diGuarda anche:. L’ateneo di Torino è stato il promotore di questa iniziativa, lo stesso che due anni fa aveva propostotenuto da. E sarà proprio questa storica già conosciuta e attiva presso l’università piemontese che darà inizio alIl corso seminariale è stato pensato come un’attività integrativa da inserire nel piano di studi della laurea magistrale, con una capienza iniziale fissata a. L’immediato successo della proposta ha però convinto l’ateneo adPoiché si tratta di un seminario,ma sarà necessario redigereconcordata con il docente per ottenereLe lezioni a causa del Covid si svolgerannoe proprio grazie agli strumenti digitali potranno intervenire da remoto ancheIl corso è aperto a tutti i cittadini interessati ma le domande e gli interventi saranno riservati soltanto agli studenti iscritti.Come sottolinea la testata, la nascita di questo corso all'avanguardia si deve ad, assegnista di ricerca in Diritto Privato, e, professore ordinario di Diritto Penale. I due docenti hanno commentato con entusiasmo l’iniziativa, rivendicando con orgoglio l’intraprendenza dell’Università di Torino in questa direzione rispetto agli altri atenei italiani in cui questa sfera del diritto è stata toccata solo marginalmente: “I nostri studenti - come riportato su Wired - toccano questi argomenti nelle varie materie,. Nelle varie università italiane ci sono stati molti incontri e convegni aperti agli studenti su questi temi,. Torino si conferma così come un ateneo aperto sulla questione dei diritti”.getta anche una panoramica sull’, evidenziando dunque, soprattutto nelle facoltà di Giurisprudenza in cui il tema acquisisce certamente un ruolo di primo piano.Nelle, tra i corsi di diritto se ne contano due incentrati sul, includendo quindi in parte il campo dei diritti LGBTQ., invece, prevede l’insegnamento dei diritti LGBTQ+ all’interno delInsomma, nonostante quello dell’Università di Torino sia il primo corso vero e proprio dedicato al diritto LGBTQ+, anche gli altri atenei italiani non risultano indifferenti alle nuove necessità e ai problemi connessi a queste delicate tematiche.Guarda il video con