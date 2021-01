Al via Bonus 2.000 euro per universitari: chi ne ha diritto e come farne richiesta

Chi può farne richiesta

iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;

iscritti al Fondo ex IPOST

I requisiti richiesti per ottenere il Bonus università

• Età inferiore ai 32 anni;

• Non aver già beneficiato, nell'anno accademico 2018/2019, di altri indennizzi erogati dall'Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50 % dell'importo della borsa di studio messa a concorso;

• Non aver vinto il Bando INPS “Collegi Universitari” in questo anno accademico;

• Nell’anno accademico 2018-2019 gli studenti devono essere risultati in regola con gli esami (non sono ammessi studenti ripetenti e fuori corso)

• Aver sostenuto tutti gli esami inseriti nel piano di studi previsti nell’anno in cui si concorre;

• Aver ottenuto i crediti previsti dal proprio piano di studi previsti nell’anno in cui si concorre;

• Si deve possedere una media ponderata di almeno 24/30;

• Se ci si laurea nello stesso anno accademico in cui si inoltra la richiesta, bisogna aver riportato una votazione non inferiore a 88/110 o equivalenti (gli studenti iscritti ad un corso post-lauream devono invece essersi laureati con una votazione di almeno 92/110).



Bonus 2000 euro universitari: come fare domanda

I criteri di assegnazione del punteggio e la graduatoria finale

• Reddito Isee inferiore a 8000 euro: 14 punti;

• Reddito Isee da 8000 a 16000 euro: 11 punti;

• Reddito Isee da 16000 a 24000 euro: 9 punti;

• Reddito Isee da 24000 a 32000 euro: 6 punti;

• Reddito Isee da 32000 a 40000 euro: 4 punti;

• Reddito Isee superiore a 40000 euro: 2 punti.



Si è apertala possibilità per gli studenti universitari di richiedere(fino a 1.000 euro per gli studenti iscritti ad un corso di specializzazione successivo alla laurea). Laper inoltrare la domanda online è fissata alle ore 12.00 del. Eccoe quali sono iGuarda anche:L’assegno che può arrivare fino ad un massimo di 2.000€ èL’indennità è rivolta ae a quelliche abbianofondamentali:La domanda è compatibile anche per gli studenti iscritti ai progettiAccanto a questi requisiti che si riferiscono alla carriera universitaria degli studenti, se ne aggiunge uno di natura burocratica, necessario per inoltrare: è infatti indispensabile avere lo, ovvero, che consente l’accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.Per accedere al servizio, inserire nel motore di ricerca del sito” e seguire la procedura online per compilare la domanda.Dopo aver inviato la domanda, sarà possibilenella sezione “Borse di studio-domanda”, cliccando alla voce di menù “Segui iter domanda”, presente all’interno dell'area riservata.Ad ogni domanda pervenuta nel sistema viene assegnatoin base allae allasecondo i seguenti criteri:In base a questo schema è chiaro dunque che risultano avvantaggiate le fasce meno abbienti ma a questidevono essere comunque. Sulla base di questi due parametri sarà dunque assegnato il punteggio definitivo che permetterà di stilare lain base alla qualeA parità di punteggio complessivo, avrà un peso maggioritario il valore ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità, avrà precedenza in graduatoria lo studente di età anagrafica minore.e tramite mail o sms sarà data comunicazione ai vincitori.Se vuoi consultare il bando ufficiale, clicca qui