L'anno accademico sarà prorogato: lauree fino a giugno

Anno Accademico prorogato: parola del Ministro Manfredi

Da metà febbraio le Università tornano in presenza

Gli studenti rispondono alla proroga dell’anno accademico 2021

Anche se il 2020 è finito, con lui non è terminata la pandemia che ci ha accompagnato lo scorso anno, quindi, spesso ancora chiuse del tutto,Proprio per questo è intervenuto recentemente. Scopriamo quali sono state le sue paroleE’ noto che l’anno accademico, ma “per venire incontro ai ragazzi ed evitare che ci siano costi aggiuntivi, con grande probabilità prorogheremo l’anno accademico a giugno. Così ci si potrà laureare fino a giugno senza doversi riscrivere all’università”. Queste le parole con le qualiMa il suo discorso a Rai Radio1 non si è fermato qui,: “A metà febbraio il secondo semestre riprenderà in presenza, sempre con attenzione alla sicurezza - e ha sottolineato poi - Ho invitato i rettori a definire con rapidità i piani di riapertura per informare gli studenti, che così potranno organizzarsi per tempo- ha aggiunto Manfredi- C’è grande disponibilità a tornare in aula in presenza. I docenti sono pronti e le università organizzate. Sono fiducioso che nel secondo semestre si possa tornare in presenza in aula”.La notizia della proroga dell’anno accademico, infatti nella giornata di ieri: “Come studenti universitari negli ultimi mesi abbiamo chiesto a gran voce la proroga dell’anno accademico come una misura necessaria al pieno soddisfacimento del diritto allo studio e per arginare i problemi e i ritardi causati dal covid alla didattica. Ora che da parte del Ministro si è manifestata la disponibilità di accogliere questa richiesta, tocca agli atenei e ai rettori mettere in campo in tempi brevi misure che tutelino gli studenti e li tolgano dall’incertezza. - Lorenzo Morandi ha poi continuato sottolineando come - In particolare è necessario che vengano programmate delle sessioni straordinarie di esami e di appelli di laurea entro il termine stabilito per la proroga dell’anno accademico, perché in caso contrario l’effetto di tale misura sarebbe vanificato. E’ fondamentale inoltre agire sul lato delle tasse universitarie: per chi le avesse già pagate e si laureasse entro il termine della proroga devono essere previsti dei rimborsi, e chi invece non le ha ancora pagate non dovrà farlo.”