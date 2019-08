Quali sono le migliori lauree per trovare lavoro in futuro?

Lauree per trovare lavoro in futuro: medicina e nanotecnologie

I settori che offriranno maggiori opportunità di impiego? Senza alcun dubbio quelli legati alle nuove tecnologie. A dirlo, sono le previsioni del Bureau of Labor statistics del Dipartimento americano del lavoro. Ma quali sono nello specifico le professioni che andranno per la maggiore, eUno studio, realizzato dall’istituto di ricerca FastFuture per conto del governo britannico, ha individuato le 30 nuove professioni che nasceranno o si svilupperanno entro il 2030. Ecco quali sono.Il progressivo invecchiamento della popolazione comporterà un, ma anche manager e consulenti della terza età. Buone opportunità di lavoro si prevedono per iNasceranno anche nuove tipologie di medici, come, con moderne stampanti 3D per ricostruire il corpo umano, o il medico esperto nella creazione di microimpianti di monitoraggio della salute o automedicazione dei malati. Ci sarà bisogno di venditori specializzati in questo campo e di "riparatori di parti del corpo".Sempre in relazione all'invecchiamento della popolazione, si prevede, per aumentare le capacità mnemoniche di chi ne ha bisogno, valido anche nel campo della riabilitazione.Lestanno rivoluzionando la Medicina, e in questo campo nasceranno nuovi specialisti. Le, infine, combineranno la genetica con lo sviluppo di nuovi medicinali e terapie cliniche e le cure diventeranno sempre più personalizzate.È possibile inoltre che, con lo sviluppo di queste nuove tecniche, ci sia bisogno di, in grado di comprendere a fondo le questioni scientifiche e aiutare la società nelle scelte - anche politiche - in questo ambito.Le tecnologie genetiche faranno cambiare completamente volto anche dell'agricoltura. Chi lavora in questo campo dovrà diventare. In più, ci sarà spazio sempre maggiore per l'agricoltura idroponica ed alle coltivazioni verticali: una nuova professione sarà quindi, che curerà la produzione di prodotti agricoli in contesti metropolitani.Quale luna di miele può essere più romantica di un viaggio... sulla luna (o, almeno, molto vicino)?Presto ci sarà bisogno di. Basti pensare che gli studiosi dell'Università di Houston stanno già progettando avamposti lunari, case ecologiche per Marte e veicoli per l’esplorazione dello spazio.Il lavoro sul web è già una realtà, destinata ad espandersi sempre di più.: consulenti virtuali in campo legale, medico, ma anche fiscale o di pianificazione di strategie di marketing e assistenti virtuali. Oltre alle professioni emergenti, saranno quelletra le principali professioni del futuro: l’Esperto di web marketing; il Social Media Manager; lo Sviluppatore web, app e software; l’esperto SEO; il web designer; l’e-mail marketing manager; il Sales leader generator; lo Chief digital officer; il cloud architect; il Cyber Security Manager; il Data Protection Officer; il Plant Manager; il Program Manager.