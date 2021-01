Classifiche università internazionali, le italiane crescono: quali sono le migliori?

Università italiane: le posizioni nelle classifiche internazionali

L’appello della Crui: “Il sistema deve crescere insieme”

Di recente è stato reso pubblico ilcondotto dalla) in merito alladelle università italiane nelledi gradimento. Isono pressoché sorprendenti: dal 2017 al 2020 bennei ranking più riconosciuti esi sono posizionate tra iCon le conclusioni dello studio, però, la– considerando anche i risultati ottenuti dai Paesi europei vicini- ha voluto lanciare un: “Il sistema deve crescere insieme”. Vediamo insieme quali sono state leche si sono contraddistinte.Si è concluso a dicembre ma è stato pubblicato di recente ilcondotto daidegli atenei per individuare quali e quante università italiane sono rientrate nellein materia di istruzione post diploma . Ipresi in considerazione sono complessivamentee prendono in considerazioneanche assai diverse tra loro ma facendo sempre riferimento allee agli indici bibliografici. Tra queste vi è lache misura lanelle strutture universitarie e la, che analizza il. Ad emergere, sul piano delle singole università, sono state il, che ha raggiunto nella classifica britannica Qs il, davanti all’e l’; quest’ultima si classifica anche nel ranking londinesedavanti allae alla. Nella classifica avviata dalla Commissione europea,, invece, troviamo ladi Milano e l’di Lucca. A livello numerico, invece, nella classifica generaledell'sono entratiin più e si è passati da 2 a 3 nei. Nella classificasi sono aggiuntee si è passati anche qui da 2 a 3 atenei nei top 200. Nella classificasi sono aggiunte 8 posizioni () e nei top 200 c’è una, da 3 si è passati a 2. Infine, nella classificasi sono aggiuntidel lavoro, guidato da, prorettore vicario dell', e, coordinatore della commissione ranking dell', assumono un importante valore nel momento in cui singoli atenei devono elaborare leatte a migliorare le proprie. In occasione delladel report, Presidente della, ha infatti spiegato, come riportato da Repubblica.it, che promuovere la crescita delle università con una visione internazionale è fondamentale anche per accrescere l’del sistema educativo e di ricerca italiano nel suo complesso: “È prioritario migliorare la percezione e il posizionamento del Paese in modo unitario, ricomponendo un’immagine spesso tracciata in modo disarticolato. Non dimentichiamo che nell’affrontare la pandemia le università hanno mostrato un grande senso di coesione e di tenuta. È su questa immagine che l’Italia deve investire, un compito non secondario per la CRUI”.