Università, Manfredi: da febbraio lezioni in presenza al 50%

Da febbraio ripresa delle attività didattiche nelle università con la didattica mista

Proroga dell’anno accademico? Tra le proposte in fase di discussione

Il Ministero dell'Università è al lavoro anche per la ripresa del programma Erasmus

Fonte: Gaetano Manfredi via Fb, nel corso di, ha annunciato alcune interessantiper laa partire dal mese diNonostante il difficile anno, i dati raccolti nel 2020 sui nuovi iscritti, sugli esami sostenuti dagli studenti, sui relativi crediti e infine sui laureati sono incoraggianti: ricalcano infatti quelli del 2019, senza evidenziare un declino dell’andamento accademico complessivo ma questo quadro positivo della situazione, non può comunque sostituire, nelle università si assisterà quindi adche dovrà necessariamente considerare le misure di sicurezza vigenti per contrastare la diffusione del Covid-19.Guarda anche:Il Ministro ha infatti precisato chenelle Università sarà di nuovo avviata una forma dial fine di evitare un flusso troppo consistente di studenti negli ambienti accademici.infatti ospiterannomentre il restante 50% potrà seguire in modalità sincrona attraverso gli strumenti digitali. Si tratta di una soluzioneall’inizio del nuovo anno accademico che, prima della seconda ondata epidemiologica, aveva consentitoSebbene queste siano le premesse, Manfredi ha comunque sottolineato, che le possibilità e le modalità di una concreta ripartenza dovranno essere valutate e discusse con i “perché l’Università impatta molto sul”, come riportato da Il Fatto Quotidiano. Questa chiarimento non stupisce affatto se si pensa che negli ultimi mesi il problema dei trasporti è divenuto un nodo imprescindibile nella coordinazione delle azioni nel settore dell’istruzione scolastica e accademica.Tra le novità messe in campo per assicurare il ritorno degli universitari alla vita accademica, Manfredi ha annunciato anche, ancora in fase di discussione, diper consentire ai docenti un recupero e un potenziamento delle lezioni e delle attività didattiche svolte interamente in modalità digitale.Per ora, le parole di Manfredi non lasciano trasparire pronostici sull’attuazione della proposta, limitandosi a garantire però l’apertura del Ministero al suo accoglimento se i Rettori ne riterranno necessaria l’esecuzione: “Il Ministero - riporta Il Fatto Quotidiano - è disponibile:, questo sicuramente sarà in attenzione del ministero e. Credo che sarà”.Tra i vari progetti universitari che a causa della pandemia hanno subito un repentino arresto, il più importante è stato forse l’, il programma di scambio che ogni anno interessa migliaia di studenti in tutto il mondo. Il Ministro ha sottolineato infatti l’importanza formativa dell’esperienza dell’Erasmus che non si risolve in una semplice “mobilità fisica” ma si traduce piuttosto nella possibilità di “vivere l’esperienza di un altro Paese, di un’altra città, di un’altra comunità studentesca”.Per questo motivo, il Ministero dell’Università è al lavoro per assicurare. In realtà però, Manfredi ha dichiarato la volontà del Ministero di creare qualcosa di più significativo dell’Erasmus così come lo conosciamo oggi, non più inteso solo come “”, ma anche e soprattutto come “che significa la possibilità di poter frequentare l’università muovendosi presso varie università europee”.