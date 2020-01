Gli effetti della Brexit sull'Erasmus: le "contromosse" delle università

Politecnico e Statale di Milano confermano l'Erasmus nel Regno Unito

Bocconi di Milano: anche l’ateneo privato non rinuncia all'Erasmus

La situazione generale sulla mobilità studentesca nel Regno Unito

Sono molti gli studenti universitari che si chiedono preoccupati se la Brexit avrà ripercussioni anche sui soggiorni studio in Gran Bretagna., piazzandosi al quarto posto delle preferenze espresse dagli studenti universitari (preceduta rispettivamente dalla Spagna, dalla Francia e dalla Germania) ed essendo a sua volta uno dei Paesi maggioritari di provenienza di studenti Erasmus.Per questo,, ma sono impegnate invece a trovare con questi ultimi nuovi accordi per mantenere aperto l’accesso agli studenti di tutto il mondo.Mentre le università italiane dunque si stanno adeguando alle nuove normative per riformulare eventuali nuovi accordi, gliGuarda anche:Come riportato da un articolo de Il Corriere della Sera , né il Politecnico né la Statale di Milano sembrano voler rinunciare agligiacché nei bandi di iscrizione compaiono. A tal proposito, Gabriella Pasi, prorettrice dellaassicura che l’ateneo statale ha interesse aper permettere lo, necessario quest'ultimo anche per mantenere attivo un corso di Medicina internazionale che ospita molti studenti inglesi.Per permettere la realizzazione del, la prorettrice aggiunge inoltre che l’università milanese ha stanziato “”.Nemmeno laabbandona l’intento di voler dare continuità all’apertura con la Gran Bretagna, considerando anche il numero cospicuo di, Paese di destinazione e di provenienza di moltissimi studenti. La Bocconi vanta infatti ben, compresa la possibilità di conseguireStefano Caselli, prorettore agli Affari Internazionali, afferma che contro tutti i pronostici,poiché da una parte il numero delle iscrizioni di studenti stranieri sembra aver subito un notevole incremento, e dall’altra, indipendentemente dall’Erasmus,Nonostante le risorse messe in campo dagli atenei milanesi per non chiudere la comunicazione, tuttavia, in ogni aspetto che coinvolge tutti i tipi di corso di studio (tirocini, lauree triennali, master e dottorati).Quel che è certo è chementre sono ancora da definire le procedure che entreranno in vigore dall’anno prossimo sebbene comunque sia previstoRimane ancora incerta inoltre la possibilità di frequentare nel Regno Unito l’intero corso di laurea, possibilità che da sempre ha rappresentato per gli studenti italiani un’importante opportunità di studio e di lavoro. Non sembrano invece subire alterazioni le esperienze degli studenti iscritti alle scuole superiori che al quarto anno decidono di studiare all’estero.