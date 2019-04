Brexit: studiare in UK costerà di più? I possibili scenari per gli studenti UE

Molti studenti provenienti da diversi paesi dell’unione europea aspirano a frequentare un corso di laurea, triennale o magistrale, nel Regno Unito. I vantaggi di studiare in Gran Bretagna sono molteplici: in primis il livello molto alto delle università britanniche, poi, il plus di raggiungere una conoscenza completa della lingua inglese, fondamentale oggigiorno per lavorare.

Studiare in UK: aumentano le tasse?

Per tutti gli individui che desiderano intraprendere un percorso di studi di questo tipo. Stando a un articolo della testata Buzzfeed . Il costo, in particolare, potrebbe addirittura, rendendo il frequentare un corso di questo tipo davvero complicato.

Studiare in UK: le ipotesi del ministro dell’istruzione

Secondo la testata, il ministro dell’istruzione britannicoha da un lato confermato i, dall’altro. L’idea, dunque è ancora in fase embrionale, ma una probabilità che si possa concretizzare c’è.

Studiare in UK: i possibili scenari per gli studenti UE

Quali sarebbero dunque le eventuali conseguenze di una scelta di questo tipo? Innanzitutto è probabile che molti studenti europei decidano di lasciare le università britanniche. Considerando che, secondo il sito "Study in Uk" sono circa, per il governo britannico questa scelta potrebbe portare a una discreta perdita economica. Gli atenei in Europa che prevedono, potrebbero invece trarreda questa scelta, dal momento che molti studenti desiderosi di frequentare un corso in lingua inglese potrebbero preferirli, se i costi per studiare nel Regno Unito - già non proprio bassi - dovessero aumentare.