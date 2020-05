Autoscuola: al via le riaperture per gli esami teorici e pratici

Esami di guida teorici: le nuove modalità

Esami teorici in Fase 2: i risultati

Esame di guida pratico: come si svolge in Fase 2

Patente A e B, esame pratico in Fase 2: le nuove norme

Siamo ormaidell’emergenza da Coronavirus, e sempre più attività stanno rialzando la loro serranda, chiusa da due mesi abbondanti. Tra le attività che riapriranno a breve troviamo anche, che potranno ricominciare sia con corsi, e quindi saranno di nuovo sostenibili anche: tuttavia ovviamente anche nel caso delle autoscuoleDiamo quindi un’occhiata alle nuove regole da osservare a scuolaguida.Si potrà tornare in classe per apprendere, che riapriranno presto, mentre, proprio per poter ricominciare a. Ma come saranno gli esami di guida in Fase 2? Scopriamo insieme le nuove norme riportate dal sito trasporti-italia.it Gli esami di teoria potranno essere svolti, come sempre,. Tuttavia i cambiamenti che andranno messi in atto dalla motorizzazione sono molti, oltre, che dovranno essere indossati sia dai candidati che dal personale. Infatti la motorizzazione dovrà anche provvedere, installare, se possibile,, organizzaretra ciascun turno d’esame per la disinfezione di monitor, scrivanie, eventuali schermi parafiato, maniglie, bagni;e dall’edificio esami ed infine(e possibilmente anche unica aula), deio dello stesso gruppo di autoscuole. L’ultima norma è volta al cercareo di candidati che, avendo già sostenuto la propria prova,, per essere ricondotti al proprio domicilio,inseriti in turni successivi.Subito dopo l’esame non ci sarà la certezza di aver passato la prova teorica,e, nel caso di candidati privatisti, all’indirizzo mail comunicato in fase di prenotazione.Anche se quelle sopra elencate saranno le regole da mantenere in questa Fase 2,presso gli uffici sede di svolgimento degli esami di teoria, oltre che allo, ventilando quindi l’ipotesi di, centri di istruzione, anche in forma aggregata. Quindi saràattraverso l’utilizzo delle schede cartacee, generate dal sistema informatico del Dipartimento, secondo le diverse esigenze sul territorio, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti.Ovviamente diverse sono le indicazioni da seguire per gli esami di guida per le patenti. Ma alcune norme sono comuni, come. Poi dovrà sempre essere(candidati, istruttore ed esaminatore). Inoltre sia i candidati, che gli istruttori che gli esaminatori saranno posti al’uno dall’altro ein modo tale da assicurare che ogni candidato esaminato possa dopo l’esamedall’area, evitando assembramenti inutili. Segnaliamo infine cheScendendo poi nel particolare, perdurante tutto il corso dell’esame da parte di tutte le persone coinvolte. Discorso diverso è quello che riguarda, per i quali esami siper garantire la massima sicurezza. Le prime parte dell'esame di guida delle patenti B si svolgerà cone senza che esaminatore e istruttore possano essere presenti sul veicolo.. Tali fasi verranno svolte in, non più in città, ma l’esame si sposterà nei circuiti come avviene per le prove per patente cat. A. Inoltre durante l’impiego dell’automezzo ad uso condiviso il candidato,, visiera o occhiali protettivi, guanti monouso e devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’auto. Infine. Dopo ogni prova di esame si procederà quindi al ricambio dell’aria dell’autoveicolo per almeno 5 minuti.