Le 10 domande dei quiz della patente che tutti sbagliano

L'incubo degli studenti di quarta e quinta superiore oltre l'esame di maturità? Quello della patente! Allo scoccare dei 18 anni – e a volte anche quando ancora se ne hanno 17 – i ragazzi vogliono essere più indipendenti e l'unico modo è prendere la tanto agognata patente!

Come tutti ben sappiamo, però, la patente si prende solo dopo aver fatto una prova scritta, i famosi quiz della patente, e la prova pratica in strada insieme ad esaminatore e guidatore. Solo una volta provate le conoscenze teoriche e la capacità di guidare in strada stando attenti a tutto quello che serve si potrà avere la patente!

Oggi cercheremo di aiutarvi per quello che riguarda la prima parte dell'esame, i quiz della patente; ci sono una serie di domande difficili che i moltissimi tendono a sbagliare. Ecco quali sono queste domande, qual è la percentuale di errore per ognuna di esse e (soprattutto) quale la risposta esatta.

10 domande che tutti (o quasi) sbagliano