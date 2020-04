Come festeggiare Pasquetta rimanendo a casa

5. Organizzate un pranzo in famiglia

4. Festeggiate con un aperitivo su Zoom

3. Rispolverate i giochi da tavolo

2. Fate un pigiama party con i vostri amici

1. Prendete del tempo per voi stessi

Il periodo di quarantena dovuto al Coronavirus è, al momento, esteso fino al 13 aprile,Questo vuol dire che quest’anno bisogneràche tutti stavano aspettando con ansia dopo settimane di clausura. L’interrogativo, quindi, sorge spontaneo:Che siate da soli o con la vostra famiglia, eccoper passare questa giornata senza annoiarvi.Se il pic-nic con gli amici era l’opzione più quotata, con la quarantena tocca inevitabilmente rimettere mano ai piani! Se avete un barbeque a casa perchè nonSì è vero, non sarà lo stesso rispetto al potersi stendere su un prato e chiacchierare con i vostri compagni, ma sarà comunque divertenteInoltre sarebbe una buona occasione per cercare di provvedere voi al pranzo ecreando dei piatti facili e gustosi.Se state passando l’isolamento da soli, una valida alternativa può essere quella di organizzare uno Skype con i vostri amici. Datevi un appuntamento e preparatevi degli snack con qualcosa da bere, non sarà lo stesso rispetto a stare lì con loro, ma almeno potretee aggiornarvi su come state passando queste giornate. Parlare con qualcuno vi farà bene, stare da soli è difficile per tutti e lasarà sicuramente utile per divertirvi un po’.E’ ora di rispolverare dagli scaffali quel Taboo che non usi dal 2010 e fareNon importa quale sia il gioco o quante partite vogliate fare, l’importante è leggere le regole, formare delle squadre (se avete una famiglia numerosa) e non barare! Nel caso in cui in questi giorni vi ritroviate da soli in casa, ci sono delle valide alternative dei giochi di società online , dove potrete divertirvi con i vostri amici o con altri giocatori online.Anche se siamo bloccati a casa, le vacanze di Pasqua non hanno (fortunatamente) subito variazioni. Per questo motivovisto e considerato che martedì non ci saranno lezioni telematiche. Con la nuova estensione di Chrome,potrete seguire un film o una serie tv disponibile sulla piattaforma ePreparate pop-corn, coperte e pc e che il pigiama party abbia inizio!Festeggiare non vuol dire solo fare festa! Un’alternativa potrebbe essere prendervi una pausa dallo studio e dallo stress eDedicatevi a quella cosa che vi ripromettete sempre di fare ma alla fine non avete mai tempo. Che sia un puzzle o un videogioco non importa, basta che vi piaccia e vi rilassi.