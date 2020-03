Coronavirus: le serie tv da rivedere in questi giorni

Coronavirus, serie tv sulle epidemie da virus

Between: serie tv canadese disponibile su Netflix. Ha come protagonista una ragazza incinta che vive nella città di Pretty Lake. La sua esistenza è sconvolta quando scopre che una misteriosa malattia ha ucciso tutti coloro che hanno più di 22 anni. Tutta la cittadina va in quarantena e i sopravvissuti devono cavarsela da soli.

V Wars: serie tv statunitense disponibile su Netflix. Segue la storia di uno scienziato e del suo migliore amico mentre affrontano la crisi di un focolaio mortale che spezza la società in fazioni opposte. La malattia, che si diffonde rapidamente, trasforma le vittime in vampiri e separa i due amici. Ci sono tutti i presupposti per una guerra tra umani e vampiri.

The Rain: serie tv danese disponibile su Netflix. Racconta la storia dei figli di uno scienziato rimasti chiusi in un bunker, costruito da quest’ultimo, per scampare alla pioggia catastrofica che decimava la popolazione. Dopo sei anni di isolamento decidono di uscire dal bunker per cercare dei resti di civiltà e si rendono conto che nel mondo post-apocalittico c'è ancora amore, gelosia, età avanzata e molti dei problemi che pensavano di aver lasciato con la scomparsa del mondo che un tempo conoscevano.

Z Nation: serie tv statunitense disponibile su Netflix. Dopo tre anni dallo scoppio di un’apocalisse zombie, un gruppo di sopravvissuti dovrà riuscire ad attraversare con mezzi di fortuna gli Stati Uniti per portare l’unico uomo che può fermare l’epidemia. L’improvvisato gruppo di sopravvissuti è sotto la supervisione da remoto del “Cittadino Z”.

The Walking Dead: serie tv statunitense. Racconta la storia di un vice sceriffo che va in coma dopo uno scontro a fuoco con dei fuorilegge. Al suo risveglio l'ospedale è distrutto ed è pieno di cadaveri e i morti che si risvegliano attaccano i vivi, la cui presenza è sempre minore. Il vice sceriffo, dunque, sfrutterà tutte le sue abilità di sopravvivenza e di capacità con le armi per sopravvivere e uscire dalla città.

Tema indiscusso delle conversazioni quotidiane di tutta Italia in questo periodo è sicuramente il. Ad oggi, nessun vaccino o trattamento specifico è disponibile per combattere l’infezione da coronavirus. Importante è dunque prevenire il contagio seguendo delledi igiene di base. Ma come esorcizzare ladi questi giorni? Ecco una panoramica di alcuneche hanno come tema centrale le epidemie.Sono tante leche hanno parlato di epidemie da virus, creati in laboratorio o provenienti da animali, che quasi sempre hanno annientato buona parte del genere umano. Se vuoi sottoporti ad una terapia shock di serie tv ed esorcizzare la tensione di questi giorni, ecco una carrellata di serie che potresti iniziare a vedere!