Iomiallenoacasa: come fare sport a casa con un click

Lezioni in streaming e tutorial, ecco come fare sport a casa

Trasformare la casa in una palestra

C’è chi ce la sta mettendo proprio tutta per battere il proprio record personale di maratona di serie tv, chi si diletta tra i fornelli riscoprendo così lo chef che c’è (forse) in lui e chi proprio non riesce a rinunciare, neanche ai tempi del Coronavirus, aEh sì, perché nonostante la quarantena a cui tutti siamo obbligati, ineanche dentro casa.Non stupisce quindi che tra gli hashtag più popolari del web ci sianoPer chi proprio non riesce a rinunciare allo sport ma non può recarsi in palestra e non vuole uscire a fare jogging per non rischiare il contagio, la soluzione rimane una sola:Tanti quindi iche in questi giorni stanno letteralmente affollando la rete in cuilaureti in scienze motorie e fisioterapisti mettono al servizio di tutti i loro consigli e tantianche stando a casa. E così, muniti di scarpe da ginnastica e tuta, gli amanti dello sport hanno laEcco alcuniSe pensi di non essere attrezzato e credi che questi tutorial siano destinati solo ai veri culturisti, ti sbagli di grosso! Anche i meno avvezzi allo sport possonoIl tappeto del salone, di solito oggetto puramente di arredo, viene usato come il classico tappetino per fare addominali, imagari unite tra loro con il bastone della scopa per i più forzuti, i gradini dellee leInsomma nonostante il Coronavirus se tieni davvero alla tua forma fisica e continui ad avere come obiettivo quello diin estate, allora non ti resta che aderire alla campagna