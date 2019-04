10 idee last minute per festeggiare la Pasquetta

Pasquaè vicina, ma pure Pasquetta...e se ancora non ha deciso cosa fare a questo punto scatta il panico, quello vero! Niente paura: a volte le cose migliori sono quelle organizzate all’ultimo minuto e senza tante pretese. Con queste dieci idee last minute con cui coinvolgere i vostri amici sicuramente troverete ciò che fai per voi sia in termini di quello che vi piace che in termini di soldi che siete disposti a spendere. Bando alle ciance, vediamo le dieci idee last minute per festeggiare Pasquetta facili da organizzare e mettere in pratica.

Festeggiare Pasquetta con gli amici: ecco cosa fare all’ultimo minuto