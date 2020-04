Giochi di società gratis da fare online

Monopoli

Uno

Indovina Chi?

Forza 4

Giochi di carte

In questo periodo di quarantena e di misure stringenti sugli spostamenti di tutti, è facile che. Per questo motivo, per allontanarne il pericolo, vi proponiamo alcuni giochi da tavolo online, sfidando il computer o i vostri amici. Un modo insomma per rilassarsi e perché no, anche per ritagliarsi un momento di socialità e di condivisione con i propri amici anche se a distanza.

Monopoli

Immancabile è sicuramente il gioco da tavolo per eccellenza, il Monopoli: la Hasbro Gaming ha infatti ultimato la versione online del gioco da tavolo più acquistato di sempre. È quindi possibile giocare. Lo scopo di questo intrigante gioco da tavolo è quello di vestire i panni di un imprenditore e trarre profitto attraverso la compravendita delle proprietà situate sul tabellone di gioco. Ogni 'proprietà' inizialmente vacante, potrà essere acquistata soltanto se il tiro di dadi che muove la pedina, sarà fortunato! Altrimenti, stazionando invece sopra la proprietà di un avversario si dovrà pagare una tassa di affitto.

Uno

È probabilmente tra i giochi più conosciuti e apprezzati dai ragazzi e non solo. Scopo è quello di rimanere senza nessuna carta in mano e gridare 'Uno!' quando appunto si ha l'ultima carta in mano. Contemporaneamente bisogna fare in modo di far pescare carte agli avversari. Come? Spingendoli, a suon di cambio del verso di gioco e cambio del colore, a pescare dal mazzo!

Indovina Chi?

Un altro gioco che appassiona molti è certamente Indovina Chi? A differenza che nei precedenti, in questo è possibile giocare solo in due. Scopo è quello di indovinare il personaggio in possesso dell'avversario. Per farlo basta lasciarsi andare alle domande utili ad identificare i personaggi. Dalla più classica 'Ha gli occhiali?' alla più precisa 'Ha un neo sul naso'?. Insomma un ottimo gioco da fare online durante questa quarantena, disponibile sul sito Poki.it (è presente con la dicitura inglese 'Guess Who?')

Forza 4

Anche questo gioco è online sul sito Poki.it in modalità free. Quale miglior modo che trascorrere il tempo cercando di beffare un avversario, che può essere una persona in rete o il sistema stesso, cercando di allineare quattro pedine dello stesso colore? Nessuno. E allora non vi resta che iniziare subito a giocare e ricordate: anche un solo errore può compromettere la partita!

Giochi di carte

Briscola, Settebello, Tresette, Uno: giochi che tutti hanno scoperto in compagnia di amici o di parenti e che hanno accompagnato la propria infanzia e adolescenza, e anche perché no, qualche scommessa. Disponibili su molteplici siti.