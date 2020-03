Élite 3, ecco il trailer bomba: anticipazioni e teorie dei fans

Élite 3: il trailer

Elite 3: anticipazioni e teorie dei fans sulla stagione

Il destino di Polo Iniziamo con il tema principale: Polo. Sebbene tutto sembrava indicare che la seconda stagione sarebbe terminata con un Polo arrestato per l’omicidio di Marina, la serie ha avuto un finale inaspettato: Cayetana, che si sentiva in debito con Polo, ha nascosto l’arma del delitto obbligando la polizia a rilasciarlo per mancanza di prove. Per questo quasi tutti pensano che la prossima stagione girerà intorno alla ricerca del trofeo. Ma è possibile che esista un’altra prova: dove sta la camicia zuppa di sangue che Polo si è tolta dopo l’assassinato? Nel trailer della terza stagione si vede chiaramente che muore. Sarà davvero così? E soprattutto, è davvero Guzmán a spingerlo?

Torneranno Christian e Nano? Già nella seconda stagione si è notata una presenza minore dei due personaggi nella serie. Molti fan hanno interpretato questa mancanza come un’incompatibilità tra gli attori rispetto al cast in cui sono protagonisti i due: La casa di carta. In teoria, la gente afferma che Christian potrebbe tornare con forza perché occupa un posto importante all’interno della trama criminale: è sua, infatti, la camicia di ricambio data a Polo. È possibile, inoltre, che potrebbe tornare su una sedia a rotelle dato il grave incidente avuto. E se tornasse anche Nano? Molti credono in un suo eventuale ritorno per cercare prove che incastrino Polo.

Relazioni sentimentali: consolidate o dissolte? Dopo la pubblicazione del video hot di Nadia e Guzmán da parte di Valerio, abbiamo visto una Nadia molto pentita e con molti rimorsi. I fan pensano che nella terza stagione potrebbe concentrare tutta la sua attenzione sulla sua famiglia e sullo studio. Altre teorie affermano che potrebbe avere una certa chimica con Valerio. Nel trailer, però, si vede chiaramente che i riceve un anello da un nuovo personaggio. Le avrà chiesto di sposarla? E la storia tra Carla e Samuel? Se nella seconda stagione c’è stata molta chimica tra i due, nel trailer della terza pare che Carla cada tra le braccia di un nuovo arrivato a Las Encinas.

Cosa succederà ad Ander? Per finire vediamo una teoria che preoccupa un po’ tutti: Ander soffrirà di una grave malattia? Questa teoria sta circolando sui social network per diverse ragioni. Secondo molti utenti, infatti, Ander si è comportato in modo strano durante la seconda stagione: svenimenti, epitassi... Altri utenti hanno anche rilevato che l’attore, Aron Piper, ha cambiato look rasandosi i capelli. Quale sarà il destino di uno dei personaggi più amati?

