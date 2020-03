Al cinema da casa, i film d'autore in streaming gratis: ecco come fare

Mymovies sostiene la campagna #iorestoacasa: film d'autore gratis in streaming

Solidarietà Digitale: piattaforme streaming e film gratis

Netflix e Youtube uniti per garantire lo streaming

A causa della quarantena per molte persone. Ecco perché moltissimi, per cercare di dare conforto a tutte le persone in casa, hanno deciso di prestare i. Scopriamo quali piattaforme si sono messe a disposizione di utenti e lettori in questo difficile momento di emergenza sanitaria.Una delle risposte più forti alla quarantena e quindi al dover rimanere a casa la fornisce il sito di critica cinematografica, che in questi giorni ha fatto partire il suo progetto. Questa iniziativa vedrà, in queste settimane, mettere a disposizione degli utenti del sito ben. MYmovies infatti sostiene la campagnatenendo accesa la passione per il cinema e proponendo ai suoi fanda vedere in live tutti insieme, ovviamente; tantissimi titoli, quasi inediti, che faranno compagnia ai lettori del sito fino ad aprile.Oltre al progetto di Mymovies anche altre piattaforme di streaming hanno messo a disposizione degli utenti i propri servizi a titolo gratuito tramite il progetto dipromosso dalle Istituzioni.ha deciso di offriredi prova del servizio. Mentre TIM ha reso, fino al 15 aprile 2020,. Anche Amazon,. Ricordiamo però che questi servizi sono usufruibili tramite un’iscrizione, che richiede dati personali, e che poi, se non disdetta, proseguirà a pagamento dalla fine del periodo gratuito.Anche altri due colossi del video come Netflix e Youtube si stanno muovendo in modo eccezionale in questa emergenza sanitaria. Non mettendo a disposizione gratuitamente i loro servizi (Youtube ha comunque una vasta parte del suo materiale accessibile a tutti, come sempre), ma. In questo modoin tutta tranquillità, nonostante l’alta richiesta di queste settimane, senza disservizi e malfunzionamenti.