Gel disinfettante mani, come farlo a casa: il tutorial dell'Università

Coronavirus, disinfettante per mani: la ricetta dell’Unical

Misure di sicurezza: come comportarsi

Lava spesso le mani o usa un gel disinfettante quando sei fuori casa

Non toccare occhi, naso e bocca con le mani, soprattutto quando non sono disinfettate

Copri bocca e naso quando starnutisci o tossisci

Usa la mascherina se sospetti di essere malato

Contatta l’ASL e il medico di base se sei tornato da un focolaio e hai sintomi

Ad oggi, nessun vaccino o trattamento specifico è disponibile per combattere l’infezione da. Importante è dunque seguire delledi igiene di base per evitare di contrarre questo virus in luoghi in cui vi è un rischio maggiore di trasmissione. Dopo i prezzi esagerati dell’amuchina su Amazon e le ricette fake del disinfettanti per mani, arriva ilrealizzato dall’per creare il gel a casa e senza rischi.Ecco cosa hanno fatto i ricercatori!I ricercatori deldell’Università della Calabria hanno pubblicato in rete unsu come produrre il disinfettante per mani, essenziale in questi giorni a causa del coronavirus. Come spiegato nel video, la ricetta utilizzata segue le indicazioni dell’con una sola. Nello specifico, l’OMS prevede "per un litro di disinfettante, l’uso di 833 ml di alcol etilico al 96%, 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerina al 98%, acqua distillata o bollita e raffreddata (quanto basta per arrivare al litro)". La modifica dei ricercatori, invece, prevede la sostituzione dell’alcol etilico con l’alcol denaturato al 90%, sicuramente più reperibile. Ecco il video con la ricetta completa e la preparazione.In questi giorni è importante fare grande attenzione all'igiene senza dare spazio agli. È, perciò, di fondamentale importanza seguire indicazioni adeguate. Ecco cosa devi fare: