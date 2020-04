Come festeggiare il 25 aprile restando a casa

I film da vedere sul tema della Liberazione

• Una giornata particolare (1977)

• Il federale (1961)

• Roma città aperta (1945)

• Il generale Della Rovere (1959)

• Un giorno da leoni (1961)

• Una vita difficile (1961)

• La notte di San Lorenzo (1982)



I libri da leggere sulla Resistenza

• Il sentiero dei nidi di ragno di I. Calvino (1947)

• Uomini e no di E. Vittorini (1945)

• La ragazza di Bube di C. Cassola (1960)

• Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio (1968)

• Il giardino dei Finzi-Contini di G. Bassani (1962)

• Cristo si è fermato a Eboli di C. Levi (1945)

• La casa in collina di C. Pavese (1949)

• La Storia di E. Morante (1974)



Cantare "Bella ciao" dai balconi

Postare un papavero, fiore simbolo della Resistenza

Visitare il museo della Liberazione online

La quarantena non ha risparmiato la primavera e nemmeno tutte le festività della stagione che, grazie all’arrivo delle belle giornate e delle temperature miti, vengono solitamente trascorse all’aria aperta in compagnia di amici e parenti.Quest’anno infatti, dopo una Pasqua insolita, anche la successiva festività nazionale, quella celebrata il- in occasione del ricordo- si svolgerà a casa.Si tratta di una data saliente nella storia del nostro Paese, quindi anche se si è obbligati a rimanere a casa, è importante non disperdere la memoria storica di cui quel fatidico giorno è portatore.Guarda anche:Guardare un film storico oltre a rappresentare un buon modo di trascorrere un po’ di tempo a casa, può rivelarsi anche uno strumento utile per percepire una determinata atmosfera attraverso scene che riproducono personaggi e dialoghi verosimili, come uno specchio della realtà spesso drammatica dell’epoca in cui sono ambientati.Sono molteche riproducono uno spaccato molto realistico e suggestivo degli anni della resistenza in Italia:Si tratta per lo più di film d’epoca, alcuni in bianco e nero, spesso girati proprio nell’immediato dopoguerra, come quelli che appartengono al genere del- tra cui Roma città aperta - ed è forse proprio nella naturalezza e nella semplicità delle scene che risiede il fascino di questi intramontabili capolavori cinematografici.Anche il panorama della narrativa internazionale è ricco di romanzi e saggi basati su storie o su ricerche sugli anni del fascismo e della resistenza italiana. Nella lista deinon possono assolutamente mancare i seguenti titoli:Suonare o intonare “”, l’inno per eccellenza della libertà, è praticamente un elemento rappresentativo di ogni 25 aprile. Questa canzone popolare viene infatti considerata da semprepoiché le sue celebri parole contengono un messaggio che ricorda il sacrificio per conquistare la libertà sotto la dittatura fascista. Quest'anno, vista la situazione particolare, si potrebbe dunque cantare proprio "Bella ciao" dai balconi, insieme ai propri vicini di casa.Ilnel corso degli anni è diventatoA richiamare l’associazione con questi tragici eventi storici è stato soprattutto ildel fiore che ricorda il sangue versato da tutti i soldati caduti per la libertà.Quest’anno non sarà possibile vedere o cogliere papaveri nei prati ma sarà comunque possibile postarne una foto simbolica o, sotto la guida dei video tutorial facilmente reperibili sul web.Un museo dedicato interamente alla Liberazione è nato a Roma nello stesso edificio che nei mesi dell’occupazione fascista (11 settembre 1943 – 4 giugno 1944) fu un feroce carcere in cui i prigionieri, spesso partigiani, venivano portati per essere sottoposti ad interrogatori e torture varie e poi essere infine dirottati nelle Fosse Ardeatine, nei Tribunali di guerra o anche nei luoghi di deportazione.Ogni anno il, in occasione del 25 aprile, apre le porte, gratuitamente, a tutti coloro che vogliono visitare quella vecchia prigione, che reca ancora le tracce sofferte dei malcapitati che vi sono stati rinchiusi.In questa particolare situazione, in cui l’apertura è impossibile, per non rinunciare a, anche questo museo, come molti altri, ha aderito all'iniziativa delle visite online: sarà perciò possibile visionareattraverso diversi link elencati sul sito stesso del museo