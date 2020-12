Nuovo Dpcm Natale, spostamenti e chiusure: le regole in arrivo

Coprifuoco anche a Natale e Capodanno

Mancano pochi giorni all'arrivo del nuovo Dpcm con cui il Governo stabilirà tutte le regole da rispettare nei giorni festivi, ormai prossimi. Diverseal momento vigenti, infatti, non solo saranno prorogate ma verranno anche integrate. Mentre il nuovo Dpcm prende lentamente vita, rimangono ancora irrisolti alcuni punti che il Governo sarà chiamato a sciogliere nelle prossime ore, dopo l'incontro con le Regioni.Le nuove disposizioni infatti avranno validitàe prevederanno un inasprimento ulteriore delle restrizioni proprio nei giorni vicini alle festività, probabilmenteGuarda anche:Governo e Cts si sono espressi più volte sull'impossibilità di ripristinare la normalità per le feste natalizie, raccomandando invece. Per disciplinare lo svolgimento delle festività e far rispettare così a tutti i limiti necessari al contenimento del virus, il nuovo Dpcm prevede. Sarà infatti prorogato il, già in vigorealle ore 05:00, estendendone la durata. Non è prevista nessuna eccezione al coprifuoco nemmeno per il tradizionale cenone della Vigilia e per quello di Capodanno che in molte case non avrà dunque luogo. Lo scopo è ovviamente quello di, imponendo dunque regole severe per evitare il rischio di una nuova ondata dei contagi. Proprio per questo, nei giorni festivi tutte lerimarrannoOrientato verso lo stesso fine anche il provvedimento che prevede. Per quest'anno gli italiani dovranno dunque rinunciare alla settimana bianca e a trascorrere Natale e Capodanno nelle seconde case o negli alberghi. Il rientro nella propria residenza o domicilio invece continuerà ad essere consentito. Il provvedimento si giustifica dunque con l'intenzione del Governo di limitare il più possibile i flussi di persone sul territorio per scongiurare una circolazione incontrollata del Covid-19.Fonte di accesi dibattiti è la situazione sullache, nonostante diverse insistenze nel sollecitarne l'attuazione prima dell'inizio delle vacanze, probabilmente verrà posticipata a, ovvero al termine della pausa natalizia. Nelle Regioni gialle e arancioni invece le scuole medie continueranno con la didattica in presenza mentre nelle zone rosse le lezioni in presenza saranno garantite solo agli studenti di prima media.Anche l'orario della tradizionaledovrà conformarsi aldelle 22:00, con la conseguentee sempre con poche persone all'interno, opportunamente distanziate. Per consentire una circolazione dilazionata delle persone nei negozi,sarà esteso. Inoltre, irimarranno aperti non solo neima anche nei, proprio per evitare concentrazioni troppo consistenti di persone durante la corsa ai regali di Natale.