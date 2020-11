Natale al tempo del Covid, quali regole?

Come sarà Natale 2020? Gli scenari possibili tra restrizioni e un incerto lockdown

Addio ai mercatini natalizi e alle settimane bianche

Cosa sarà vietato a Natale: nuovo Dpcm in arrivo

Cosa sarà vietato a Capodanno

Anche il, la festa più attesa dell’anno, non sarà esente daimposte in questo difficile 2020. La magia del Natale quest’anno, per la prima volta, potrebbe essere smorzata dalle misure restrittive di unatteso nelle prossime settimane.Guarda anche:In base ai provvedimenti stabiliti dall’ultimoin vigore, il territorio italiano è stato suddiviso in, contrassegnate da tre colori diversi () sulla base della gravità della situazione epidemiologica in ogni Regione.Se si considerano le molte e gravi criticità riscontrate a livello sanitario in tutto il Paese, è facilmente intuibile che le misure imposte dal Dpcm non solo potrebbero prolungarsi per molto altro tempo, investendo quindi anche il periodo natalizio, ma potrebbero anche divenire più stringenti. Ovviamente ad ogni Regione in base al colore di appartenenza saranno imposte: per le zone rosse rimarrà il lockdown locale, con il divieto assoluto di lasciare le proprie abitazioni se non per motivi di prima necessità; le zone arancioni e gialle continueranno ad essere soggette al coprifuoco serale e all’obbligo di limitare gli spostamenti e le interazioni.Nella peggiore delle ipotesi però, a causa della situazione di persistente gravità che i dati registrati sui contagi continuano ad evidenziare,, come misura estrema per frenare la curva epidemiologica. Da diversi giorni si discute infatti sulla possibilità di istituire una nuova chiusura nazionale, fortemente richiesta dai medici in prima linea negli ospedali, ipotizzandone la data di inizio verso ilche, in caso di un’effettiva attuazione, potrebbe dunqueSecondo le norme contenute nell’ultimo Dpcm, valido per ora fino al 3 Dicembre, è espressamenteal fine di arginare i possibili assembramenti fra le persone. Per questo i tradizionali e folcloristici mercatini natalizi, in cui milioni di persone ogni anno si perdono tra luci e oggetti che richiamano il Natale, quest’anno non avranno luogo in nessuna Regione italiana. Le stesse misure precauzionali che impongono una chiusura totale, si estendono anche agliche ogni anno raccolgono migliaia di appassionati degli sport invernali o di turisti in settimana bianca.A dichiarare l’impegno del Governo in questi giorni per stilare nuove e rigide regole che potrebbero interessare le feste natalizie, è la, che prospetta la speranza di un Natale sereno nonostante la ferma necessità di mantenere rigide regole per contenere la diffusione del Covid-19.Il Dpcm che interesserà lo svolgimento dellee delconfermerà sicuramente ilin occasione del cenone della vigilia e del pranzo di Natale. Per questo, probabilmente sarà possibile riunirsi per poche ore soltanto con i, ovvero quelli. Non sarà possibile dunque ritrovarsi con amici e parenti più lontani ed inoltre le persone all’interno di ogni casa dovranno comunque essere limitate.A queste misure che vogliono evitare il rischio di qualsiasi tipo di assembramento, si deve aggiungere quella, tuttora vigente, del. Questa norma che sicuramente sarà estesa anche oltre il 3 Dicembre, se da una parte potrebbe far desistere molti dal cenone del 24 dicembre, dall’altra potrebbe invece indurre altri ad un pernottamento in abitazioni altrui (situazione assolutamente vietata dalle normative vigenti).Le restrizioni interesseranno sicuramente anche le feste che solitamente accompagnano la fine dell’anno e inaugurano quello nuovo. Anche per Capodannocon amici e parenti non di primo gradoa mezzanotte, nemmeno nelle zone balneari o turistiche. Per questo motivo, i fuochi d'artificio potrebbero essere del tutto vietati.