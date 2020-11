Nuovo Dpcm, Natale e Capodanno coprifuoco alle 22

Restrizioni confermate: prosegue il coprifuoco e il divieto di spostamento

Orario dei negozi esteso fino alle 21

Verso la riapertura delle scuole: le possibili date

Fonte foto: Facebook Ilarriverà ilche stabilirà le regole fondamentali che accompagneranno anche. Quali saranno le novità che scandiranno questo insolito Natale? Ecco i provvedimenti principali delin arrivoGuarda anche:La restrizione entrata in vigore dall’ultimo Dpcm che ha stabilito ilsarà confermata, come anticipa la stampa tra cui Repubblica.it Lo scopo è ovviamente quello dianche all'interno dei nuclei familiari durante.In ogni abitazione infatti nelle ore precedenti il coprifuoco, non dovranno ritrovarsiLa conferma arriva dallo stessoche ha recentemente dichiarato l’assoluta necessità diper arginare il rischio di un possibile incremento della curva dei contagi: “È una norma già vigente e penso che vada confermata ancora. È una delle norme che ci ha consentito in queste settimane di iniziare quel percorso graduale e faticoso che ci consentirà di piegare la curva”.In tal caso, non sarà prevista nessuna eccezione per quel che riguarda la tradizionale celebrazione dellaa mezzanotte che probabilmenteprima delle ore 22:00.Accanto alla proroga del coprifuoco, proseguiranno inoltre ianche se sarà raggiunto l’obiettivo di estendere laa tutto il Paese. Le uniche eccezioni a questo provvedimento nazionale, potrebbero essere concesse solo a coloro che vorranno raggiungerePer evitare la corsa ai regali dell’ultimo momento e contenere il consueto affollamento nei giorni che precedono il Natale, l’sarà probabilmente dilatato, mentrecontinueranno ad erogare servizi nei propri locali. Nei giorni di Natale e Capodanno invece tutte le attività di ristorazione probabilmente rimarranno chiuse.Il tema della riapertura delle scuole rappresenta un nodoso problema su cui i vari rappresentanti del Governo discutono da giorni. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella che vede possibile un ritorno effettivo fra i banchi di scuola, direttamente al termine della pausa natalizia.Ma c’è anche chi vorrebbe un rientro a scuola anticipato, ipotizzandone la riapertura ancheche nella maggior parte dei calendari regionali è fissato a martedì 22 Dicembre.Insomma, mentre l’argomento è ancora fonte di vivaci discussioni, le scuole secondarie di II grado e le classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado, rimangono in attesa di nuove disposizioni e proseguono la didattica a distanza.