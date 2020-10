Nuovo dpcm in arrivo domenica? Cosa potrebbe cambiare

Nuovo DPCM in arrivo? Il chiarimento da Palazzo Chigi

L’continua senza sosta e illavora pian piano a nuove misure per ridurre al minimo la diffusione del virus. Dopo laal 31 gennaio e ilin vigore fino al prossimo mese, pare che dal Presidente del Consiglio dei Ministri,, potrebbe arrivare un nuovo decreto nel fine settimana.Ci sarà un coprifuoco nazionale? Ecco le indiscrezioni.Secondo alcune, il Consiglio dei Ministri sarebbe già al lavoro per la redazione di unche potrebbe essere emanato anche nel fine settimana. Sarebbe il terzo del mese e riguarderebbe glie l’introduzione di undalle 23.00. Come già risaputo, il premier non sarebbe favorevole ad un’, sebbene quest’ultimo aspetto riguardi maggiormente la ministra dell’Istruzione. Ciò che ultimamente sta preoccupando, infatti, sono i comportamenti degli studenti fuori dagli ambienti scolastici e iarrecati dai trasporti. Per evitare un ritorno alla didattica a distanza si starebbe dunque pensando di ripianificare l’introducendoe stabilendo l’ingresso a scuola tra. Per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni, inoltre, con il nuovo DPCM si potrebbe. In risposta alle indiscrezioni giornalistiche, però,ha fatto sapere attraverso una nota stampa che esse sono per ora delle “mere ipotesi che non trovano alcun fondamento”. È stato chiarito allo stesso tempo che “non si può escludere che possano essere adottati nelle prossime settimane altri provvedimenti, ma non significa affatto che siano state già prese delle decisioni o nuove misure. Azzardare o ipotizzare adesso, quindi,nuovi e imminenti decreti rischia soltanto di creare confusione e incertezze tra i cittadini”.